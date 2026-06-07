Review Smartphone RAM 12 GB dan OIS: POCO X6 Pro 5G vs iQOO Z10 di Harga Rp4 Jutaan

Temukan perbandingan dua smartphone kelas menengah dengan spesifikasi premium yaitu POCO X6 Pro 5G dan iQOO Z10 yang menawarkan RAM 12 GB serta teknologi OIS. Simak keunggulan, spesifikasi, dan harga yang kompetitif.

Ponsel kelas menengah kini semakin kompetitif dengan hadirnya beberapa model yang menawarkan spesifikasi premium seperti RAM 12 GB dan teknologi Optical Image Stabilization ( OIS ) pada kamera.

Beberapa pilihan yang menarik termasuk POCO X6 Pro 5G, iQOO Z10, Redmi Note 13 Pro 5G, dan Infinix Note 40 Pro+ 5G. Fitur OIS sangat dicari karena dapat mengurangi guncangan saat foto dan video, sementara RAM besar memungkinkan pengguna menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa lag, cocok untuk gaming, editing, dan multitasking. POCO X6 Pro 5G menonjol dengan chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra 4 nanometer yang kuat dan efisien.

Dilengkapi RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB, smartphone ini memberikan performa tinggi untuk berbagai aktivitas berat. Layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 2712 x 1220 piksel dan refresh rate 120 Hz menghasilkan tampilan tajam dan responsif, didukung technologies WildBoost 2.0 untuk stabilitas performa. Sektor fotografi mendapat dukungan kamera utama 64 MP dengan OIS, kamera depan 16 MP, serta perekaman video 4K 30 fps.

Baterai 5.000 mAh dengan fast charging, NFC, 5G, dan Hi-Res Audio melengkapi paketnya dengan harga sekitar Rp4.399.000. iQOO Z10 menjadi pilihan untuk mereka yang mengutamakan daya tahan baterai ultra besar 7.300 mAh, didukung fast charging 90W dan reverse wired charging. Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 4 nanometer dibarengi RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB menjamin kelancaran penggunaan. Layar AMOLED 6,77 inci Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan hingga 5.000 nits nyaman di bawah matahari.

Kamera utama 50 MP dengan OIS mampu merekam 4K 30 fps, dan kamera depan 32 MP untuk selfie serta konten media sosial. Kedua smartphone ini memberikan nilai tinggi di kelas harga Rp4 jutaan dengan spesifikasi yang sebelumnya hanya ada di segmen premium





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