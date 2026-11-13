Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang Hadirkan 2000 Alumni

IKAXA gelar reuni akbar 75 tahun SMA Xaverius 1 Palembang di Jakarta Utara pada 7 November 2026, menghadirkan 2000 alumni dan tokoh nasional untuk merayakan kebersamaan.

Ikatan Alumni SMA Xaverius 1 Palembang atau IKAXA resmi menyelenggarakan Reuni Akbar 75 Tahun di Jakarta Utara pada Sabtu, 7 November 2026. Acara besar ini menjadi momen penting bagi para lulusan untuk kembali berkumpul dan merayakan perjalanan panjang institusi pendidikan tersebut selama tiga четверta abad. Kegiatan ini diadakan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan berhasil mengumpulkan sekitar 2.000 alumni dari berbagai angkatan.

Sejarah dan Partisipasi Alumni

Reuni ini mempertemukan alumni dari generasi pertama yang lulus pada tahun 1954 hingga angkatan terbaru yang lulus pada tahun 2026. Tema yang diusung dalam acara ini adalah Bersatu dalam Toleransi, Berkarya untuk Negeri, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan lintas generasi. Ketua Panitia Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang, Sahat Manalu, menjelaskan bahwa tema tersebut membawa pesan bahwa perbedaan latar belakang, profesi, maupun generasi bukanlah penghalang untuk tetap bersatu.

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Keberagaman profesi para alumni menjadi salah satu fokus utama dalam reuni ini. Para peserta yang hadir telah menempuh beragam karir dan memberikan kontribusi signifikan di bidang masing-masing. Ikatan Alumni SMA Xaverius 1 Palembang ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan yang diterima di bangku sekolah terus berkarya untuk kemajuan negeri. Momen ini juga berfungsi sebagai ajang mempererat persaudaraan di antara warga sekolah yang telah tersebar di berbagai penjuru.

Kehadiran Tokoh dan Figur Publik

Acaranya dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan alumni ternama yang mendongkrak pentingnya acara ini. Beberapa alumni yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Muhamad Ali, dan mantan Panglima Kostrad Jenderal (Purn) Burhanuddin Amin. Kehadiran mereka menandakan tingginya apresiasi para alumni terhadap institusi yang pernah membentuk karakter mereka.

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Figur publik lainnya yang juga hadir adalah politikus Marzuki Alie, Direktur Utama Dexa Medica Ferry Soetikno, desainer Mel Ahyar, serta aktor Joe Taslim. Kehadiran para tokoh dari berbagai sektor ini menunjukkan bahwa SMA Xaverius 1 Palembang telah menghasilkan lulusan yang berkarya di berbagai lini industri dan pemerintahan. Mereka hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari sejarah panjang yang turut mewarnai perkembangan institusi.

Peluncuran Buku dan Warisan Sejarah

Sal satu agenda utama dalam perayaan ini adalah peluncuran Buku 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang. Buku ini merangkum sejarah sekolah, perjalanan organisasi alumni IKAXA, serta kiprah alumni dalam berkontribusi bagi negeri. Selain itu, buku tersebut juga memuat sejarah Dana Pensiun Guru atau DPG, yang menunjukkan perhatian serius alumni terhadap kesejahteraan guru-guru mereka.

Dokumentasi dalam buku tersebut berupa kumpulan foto nostalgia dari masa sekolah hingga kehidupan para alumni saat ini. Dokumen visual ini diharapkan menjadi warisan berharga bagi generasi berikutnya untuk memahami perjalanan sebuah institusi pendidikan. Rekaman cerita orang-orang yang pernah menjadi bagian dari sekolah ini menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai kebersamaan terus diwariskan lintas generasi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Perayaan juga menghadirkan para guru purnabakti, termasuk Kepala Sekolah Andreas Sudarsana, M.Pd., serta guru dan staf yang masih aktif. Pertemuan kembali dengan para pendidik menjadi momen krusial untuk mengenang peran guru dalam membentuk karakter dan perjalanan hidup para alumni. Suasana reuni diisi dengan penampilan para alumni dan ditutup dengan pertunjukan musik oleh band Project Pop.

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Ketua Umum IKAXA Susiana Novatrisna berharap perayaan 75 tahun ini tidak berhenti sebagai ajang nostalgia belaka. Ia berharap momen ini menjadi momentum untuk menjaga persaudaraan dan melanjutkan kontribusi positif bagi masyarakat. Rangkaian perayaan akan berlanjut melalui The 6th IKAXA Open Golf Tournament 2026 pada 14 November 2026 di Damai Indah Golf, BSD Course. Peringatan ini menegaskan bahwa perjalanan 75 tahun SMA Xaverius 1 Palembang adalah kisah tentang nilai kebersamaan yang abadi.