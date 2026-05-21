Restoran Sederhana Buka Cabang Pertama di Singapura

Restoran Sederhana yang terkenal dengan masakan Padang autentik akan membuka cabang pertama di Singapura pada akhir Mei 2026. Menu Ayam Pop dan Rendang akan disajikan dengan rasa autentik yang khas dari Indonesia.

Lokasi yang dipilih adalah bangunan bersejarah di Singapura yang dulunya ditempati oleh Warong Nasi Pariaman. Asyraf Rasheed, pemilik Restoran Sederhana, mengatakan bahwa pihaknya memilih lokasi tersebut karena memiliki nilai sentimental tinggi bagi masyarakat Singapura. Rasheed dan rekannya menilai bahwa pasar di Singapura belum banyak menyediakan masakan Indonesia yang autentik. Mereka pun memutuskan untuk membuka cabang di Singapura untuk mengenalkan masakan Padang asli dari Indonesia kepada warga negara tersebut.

Rasheed menjelaskan bahwa pihaknya akan membawa bumbu dan sayur-sayuran dari Indonesia untuk memastikan rasa autentik. Selain itu, Restoran Sederhana Singapura juga akan menyajikan Nasi Lemak dengan berbagai pilihan daging seperti Rendang, Ayam Pop, atau Ayam Bakar. Rasheed berkomitmen untuk menetapkan harga yang terjangkau agar semua orang dapat menikmati makanan tersebut. Rasheed juga mengakui bahwa tantangan dalam menyediakan makanan yang autentik di Singapura karena tenaga kerja yang terbatas dan standar kebersihan yang tinggi.

Namun, ia optimis bahwa sambutan yang ia terima cukup positif dan ramai. Pihaknya berencana untuk menambah cabang di lokasi lain di Singapura di masa depan





