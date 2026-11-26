Sentosa dan Resorts World Sentosa menggelar festival BTS the City Arirang sepanjang Desember 2026 dengan instalasi raksasa, drone show, dan menu kuliner eksklusif.

Resorts World Sentosa di Singapura akan menyelenggarakan rangkaian acara masif bertema grup musik BTS, yaitu The City Arirang, sepanjang bulan Desember 2026. Kolaborasi besar ini menghadirkan berbagai aktivitas eksklusif yang dirancang khusus untuk menarik penggemar dari seluruh dunia ke kawasan wisata Sentosa.

Instalasi Raksasa dan Drone Show Eksklusif

Destinasi utama bagi para penggemar terletak di Palawan Beach, yang akan dihiasi oleh instalasi BTS the City Arirang Giant Inflatable setinggi hampir 10 meter. Struktur raksasa ini menjadi spot foto ikonik yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana pantai sembari berinteraksi dengan berbagai lokasi tematik yang tersebar di kawasan Sentosa. Keindahan visual ini diperkuat oleh kehadiran festival tepi pantai yang menawarkan pengalaman visual menarik bagi setiap tamu yang mengunjungi area tersebut.

Also read BTS V Dipuji Usai Raih Lima Kill dalam Latihan Militer, Jadi Peserta Pertama yang Pulang

Puncak keramaian akan terjadi pada tanggal 18 hingga 20 Desember 2026, ketika Palawan Beach menjadi tuan rumah BTS the City Arirang Rave & Drone Party. Acara spektakuler ini menampilkan pertunjukan drone light show yang melibatkan 1.500 unit drone dengan iringan musik BTS, serta penampilan dari DJ RAW. Kombinasi teknologi dan musik ini menciptakan atmosfer pesta malam yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan wisata pulau ini.

Event Olahraga dan Fan Village Interaktif

Bagi penggemar yang lebih menyukai aktivitas fisik, BTS the City Arirang Run at Sentosa akan digelar pada tanggal 12 Desember 2026. Acara lari ini dijadwalkan untuk diikuti oleh sebanyak 5.000 pelari yang akan menyusuri rute sepanjang 3 kilometer di Palawan Green. Setiap peserta yang mendaftar tidak hanya berlomba, tetapi juga berhak memperoleh merchandise eksklusif yang merupakan bagian dari paket pendaftaran perlombaan tersebut.

Advertisement

Pengalaman penggemar akan berlanjut di Resorts World Convention Centre melalui BTS the City Arirang Fan Village yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 22 Desember 2026. Area ini dibagi menjadi tiga zona interaktif utama, yaitu Play, Taste, dan Beauty. Pengunjung dapat berpartisipasi dalam tantangan berbasis tim, mencoba menu makanan dan minuman yang menggabungkan cita rasa Korea dan Singapura, serta menikmati layanan kecantikan unik seperti hair tinsel dan face gems yang tersedia di lokasi.

Hiburan Malam dan Paket Wisata Terintegrasi

Universal Studios Singapore akan menjadi venue untuk BTS the City Arirang Night Out pada tanggal 21 Desember 2026. Acara yang berlangsung dari pukul 20.00 hingga 01.00 ini menawarkan akses ke wahana pilihan, permainan interaktif, penampilan dari DJ Korea DJ JAGI, serta pertunjukan kembang api bertema BTS. Selain itu, proyeksi mapping pada fasad wahana Revenge of the Mummy akan menampilkan BTS the City Arirang Lightscape setiap malam mulai pukul 19.30, yang akan berjalan dari 4 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Pengalaman liburan tersebut dapat dipanjangkan dengan memilih paket menginap bertema BTS di Hotel Ora, Equarius Hotel, dan The Laurus. Para wisatawan juga dapat menikmati menu khusus yang memadukan kuliner Korea dan Singapura di sejumlah restoran di Resorts World Sentosa. Melalui rangkaian acara yang komprehensif ini, Sentosa dan Resorts World Sentosa menawarkan integrasi antara musik, hiburan, kuliner, dan aktivitas komunitas yang dirancang untuk menciptakan kenangan abadi bagi setiap pengunjung.