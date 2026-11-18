Pertamina Patra Niaga meresmikan SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana di Rokan Hilir untuk mendukung nelayan. Program ini menurunkan biaya operasional hingga 70 persen dan meningkatkan kesejahteraan pesisir.

PT Pertamina Patra Niaga resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada Selasa, 17 November. Peresmian fasilitas strategis ini dilakukan secara serentak dalam rangkaian kegiatan Pelepasan Ekspor Produk Koperasi ke Malaysia yang menjadi momen penting dalam penguatan ekonomi maritim nasional.

Adanya kehadiran stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan ini menandai tonggak sejarah baru bagi perkembangan infrastruktur energi di wilayah pesisir. SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana tercatat sebagai unit pertama yang beroperasi di seluruh Kabupaten Rokan Hilir, menjadi unit keenam di Provinsi Riau, dan ke-419 secara nasional dari total jaringan yang ada.

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Mekanisme dan Komitmen Pertamina Patra Niaga

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menegaskan bahwa peluncuran SPBUN merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan energi yang merata bagi masyarakat Indonesia. Fokus utama pengembangan fasilitas ini diarahkan khusus untuk mendukung masyarakat nelayan, warga pesisir, serta wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan signifikan dalam akses distribusi energi.

Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa kesuksesan pengembangan fasilitas energi ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Pertamina Patra Niaga dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pemerintah daerah setempat. Kolaborasi multipihak ini dirancang untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha nelayan secara menyeluruh.

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Pernyataan Eko Ricky Susanto menekankan bahwa bagi perusahaan, energi bukan sekadar komoditas dagang belaka, melainkan fondasi penting yang mendorong aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan bakar menjadi kunci utama dalam menstabilkan kehidupan ekonomi kelompok masyarakat maritim.

Posisi Stakeholder dan Dampak Ekonomi Nelayan

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, yang hadir mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat kapasitas usaha koperasi. Penguatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi nelayan sekaligus memperluas pemasaran produk unggulan daerah melalui rantai pasok yang lebih efisien.

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa dipisahkan dari operasional nelayan. Biaya bahan bakar diperkirakan menyerap sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan yang dikeluarkan setiap hari. Angka statistik ini menunjukkan betapa besarnya beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha kecil di sektor kelautan.

Panel Barus menyoroti bahwa persoalan BBM bukan hanya soal energi semata, melainkan juga menyangkut persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan. Dari total 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit di antaranya telah dikelola oleh koperasi, sehingga Kementerian Koperasi terus mendorong perluasan model ini agar akses BBM bagi nelayan semakin mudah dan tepat sasaran.

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Dukungan BPH Migas dan Manfaat Nyata bagi Warga

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menyampaikan bahwa keberadaan SPBUN menjadi salah satu bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik dan waktu tempuh yang diperlukan nelayan untuk memperoleh bahan bakar.

Wahyudi Anas memastikan bahwa distribusi BBM akan digunakan sebagai penggerak ekonomi utama bagi nelayan. Badan ini mendukung penuh seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai keadilan energi.

Bagi Rahman, seorang nelayan asal Bagan Barat, Bagansiapiapi, kehadiran SPBUN memberikan kepastian mutlak dalam memperoleh BBM untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Kelancaran mendapatkan bahan bakar sangat membantu Rahman dalam melaut setiap hari dan menunjang penghidupannya sebagai pencari nafkah.

Rahman menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas terbukanya fasilitas ini. Banyak rekan-rekan nelayan lain yang bersujud syukur karena SPBUN ini sudah tersedia, yang menandai awal baru dalam kemudahan akses bahan bakar energi bagi seluruh komunitas nelayan di wilayah tersebut.