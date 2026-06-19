Resmi, Federico Barba Berpisah dengan Persib Bandung

Bek asal Italia, Federico Barba, resmi meninggalkan Persib Bandung setelah kontraknya tidak diperpanjang. Ia menjadi pahlawan di balik gelar juara Super League 2025/2026.

BOLASPORT. COM - Bek asal Italia , Federico Barba , resmi berpisah dengan Persib Bandung . Kabar ini diumumkan melalui laman resmi klub pada Jumat (19/6/2026). Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang kebersamaan setelah kontraknya selama semusim berakhir.

Seperti diketahui, Barba dikontrak pada awal musim 2025/2026 dan hanya menjalani satu musim bersama Persib. Dalam pernyataan resmi, klub menyatakan, 'Kebersamaan PERSIB dan Federico Barba resmi berakhir seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Setelah masa kontraknya tuntas, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim mendatang.

' Keputusan ini tentu mengejutkan sebagian pendukung, mengingat performa apik Barba sepanjang musim. Federico Barba, yang merupakan lulusan akademi AS Roma, tiba di Persib pada akhir bursa transfer paruh pertama. Meskipun tidak menjalani persiapan pramusim yang memadai, ia dengan cepat beradaptasi dengan skema permainan pelatih. Bek bernomor punggung 93 ini tampil dalam 28 pertandingan di Super League dan berhasil mencetak lima gol.

Kontribusinya tidak hanya di area pertahanan, tetapi juga dalam situasi bola mati. Barba menjadi aktor penting di balik keberhasilan Persib meraih gelar juara Super League 2025/2026. Beberapa penampilan gemilangnya termasuk ketika ia mencetak gol krusial melawan Persija Jakarta dan Arema FC. Kemampuannya membaca permainan dan distribusi bola yang akurat membuatnya menjadi pilihan utama di lini belakang.

Kepergiannya meninggalkan celah yang harus segera diisi oleh manajemen klub. Manajemen Persib mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Barba selama berseragam Maung Bandung. Meski hanya satu musim, namanya tercatat sebagai bagian dari sejarah kesuksesan tim. ke depannya, Persib akan fokus mempersiapkan skuad untuk musim depan, termasuk mencari pengganti yang sesuai. Bagi Barba, masa depannya masih terbuka.

Beberapa klub di Eropa dan Asia dikabarkan tertarik mendatangkannya. Pengalaman bermain di Indonesia dan gelar juara yang diraihnya bisa menjadi nilai tambah. Sementara itu, para bobotoh memberikan penghormatan melalui media sosial, mengenang momen-momen indah bersama sang bek Italia. Kepergian Barba menjadi salah satu sorotan utama dalam bursa transfer kali ini, menandai berakhirnya era singkat namun berkesan di Persib Bandung.

Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya baik bagi klub maupun pemain





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Federico Barba Persib Bandung Super League Italia Sepak Bola

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