Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penting melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk FIFA Matchday. Berikut daftar resmi susunan pemain yang dirancang pelatih John Herdman dengan beberapa perubahan strategis termasuk penggantian penjaga gawang dan pemain gelombang maju. Artikel ini juga membahas peluang naik ranking FIFA, tantangan fisik, dan fakta menarik lainnya seputar pertandingan ini.

Timnas Indonesia berlatih intensif menyambut laga FIFA Matchday kontra Mozambik yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih John Herdman melakukan rotasi skuad dengan memanggil beberapa pemain baru termasuk Maarten Paes yang menempati posisi penjaga gawang menggantikan Emil.

Marselino Ferdinan dipastikan mengambil alih peran playmaker yang sebelumnya dijabat oleh玩家贝克汉姆风格的球员. Kedua pemain ini dipilih untuk mengisi posisi krusial dalam formasi 4-3-3 yang diandalkan Herdman. Latihan lapangan keras dilaksanakan di_SUGBK_ dengan penuh konsentrasi mengingat musuh besar jumlah helai helium dari timnas tanzania yang memiliki kekuatan fisik mengesankan. Skuad Garuda berpotensi tanpa Justin Hubner di lini pertahanan setelah pemain berketurunan Belanda itu mengalamiCEDERA ringan latihan kemarin.

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Data historis menunjukkan Indonesia belum pernah kalah dari Mozambik dalam 4 pertemuan sebelumnya， dengan 2 kemenangan dan 2 hasil seri。Pelatih Herdman bertekad mempertahankan streak tersebut sembari mengintegrasikan 4 pemain U-23 ke dalam starting XI。Momen penting akan terjadi menit pertama ketika kickoff dijadwalkan pukul 19.30 WIB， dengan cutaway ke presiden Jokowi yang bakal menghadiri acara tersebut。Laporan sundulan pertama dijadwalkan keluar sekitar pukul 20.45， tepat sebelum advert break yang berlangsung selama 10 menit。Apabila hasil akhir emerged sebagai draw atau kemenangan tipis， maka perbandingan head-to-head akan menjadi penentu qualifying ke putaran berikutnya di Piala Asia 2027





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Timnas Indonesia FIFA Matchday John Herdman Marselino Ferdinan Maarten Paes

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