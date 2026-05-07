Resiliensi Perbankan Indonesia: Pertumbuhan Kredit dan Penguatan Likuiditas Maret 2026

OJK melaporkan kinerja perbankan nasional yang tangguh dengan pertumbuhan kredit 9,49 persen dan peningkatan DPK yang signifikan pada Maret 2026.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) baru saja merilis laporan komprehensif yang menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia memiliki tingkat resiliensi atau ketangguhan yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global.

Pada periode Maret 2026, tercatat adanya pertumbuhan kredit yang cukup signifikan, yakni mencapai angka 9,49 persen di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran kredit secara total telah menyentuh angka Rp8.659,05 triliun. Hal ini menjadi indikator positif bahwa kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap stabilitas keuangan domestik tetap terjaga dengan sangat baik.

Meskipun saat ini dunia sedang dibayangi oleh berbagai risiko, seperti lonjakan harga energi yang tidak menentu serta volatilitas tinggi di pasar keuangan global, profil risiko pertumbuhan kredit perbankan dalam negeri dilaporkan masih berada dalam kondisi yang sangat terkendali. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa capaian pertumbuhan pada Maret 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, di mana pada Februari 2026 pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,37 persen.

Peningkatan konsisten ini menunjukkan bahwa sektor keuangan kita mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan kredit ini tidak lepas dari kontribusi kolektif berbagai jenis lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia. Bank Umum Milik Negara (BUMN) terus menjadi motor penggerak utama, namun peran bank swasta nasional, bank asing, hingga kantor cabang bank luar negeri juga memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dalam memperkuat likuiditas perbankan domestik.

Di sisi lain, kualitas aset perbankan juga menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan dengan rasio Non Performing Loan (NPL) Gross yang berada pada level 2,14 persen, yang menandakan bahwa risiko kredit macet dapat dikelola dengan efisien. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 13,55 persen secara tahunan, sehingga total dana yang terhimpun mencapai Rp10.230,81 triliun.

Pertumbuhan DPK ini didorong oleh kenaikan saldo giro yang melonjak hingga 21,37 persen, deposito yang naik 8,36 persen, serta tabungan masyarakat yang tumbuh sebesar 11,57 persen. Dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada pada level 84,64 persen, industri perbankan dinilai memiliki ruang likuiditas yang sangat memadai untuk terus memacu penyaluran kredit di masa mendatang. Kondisi permodalan yang kuat ini memungkinkan perbankan untuk menyerap potensi tekanan ekonomi yang mungkin muncul tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Jika ditinjau secara sektoral, pertumbuhan kredit pada Maret 2026 menunjukkan pola yang menarik, di mana sektor konstruksi menjadi primadona dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat fantastis mencapai 46,67 persen atau setara dengan Rp181,98 triliun. Hal ini mencerminkan masifnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan proyek properti yang sedang berjalan di berbagai wilayah. Selain sektor konstruksi, sektor rumah tangga juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,56 persen, sementara industri pengolahan tumbuh sebesar 7,96 persen.

Dari segi penggunaan kredit, kredit investasi menjadi motor utama pendorong pertumbuhan dengan angka kenaikan mencapai 20,85 persen, yang menandakan bahwa banyak perusahaan sedang melakukan ekspansi kapasitas produksi dan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan domestik. Kabar positif lainnya juga mengalir dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata.

Setelah sebelumnya sempat mengalami masa kontraksi yang cukup menantang, kredit UMKM pada Maret 2026 akhirnya kembali tumbuh positif sebesar 0,12 persen secara tahunan dengan total nilai penyaluran mencapai Rp1.498,64 triliun. Pemulihan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan didukung oleh implementasi regulasi baru melalui Peraturan OJK (POJK) yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Langkah strategis ini diharapkan dapat terus memperkuat struktur ekonomi akar rumput dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan sinergi antara kebijakan regulasi yang tepat, likuiditas yang melimpah, dan manajemen risiko yang disiplin, perbankan Indonesia optimistis dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional meskipun tantangan volatilitas pasar global tetap menjadi perhatian utama bagi otoritas pengawas keuangan





