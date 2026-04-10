Residivis Terlibat: Adik Bacok Kakak Kandung di Cakung, Diduga Sakit Hati

Kepolisian mengungkap pelaku pembacokan di Cakung, Jakarta Timur, adalah seorang residivis dengan motif sakit hati. Insiden ini terjadi antara adik dan kakak kandung, mengungkap riwayat kriminal pelaku.

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia melalui Polsek Cakung berhasil mengungkap latar belakang pelaku pembacokan yang terjadi antara adik dan kakak kandung di Kampung Pedaengan, Kecamatan Cakung , Jakarta Timur. Peristiwa tragis ini, yang terjadi pada Kamis, 9 April, mengungkap fakta bahwa pelaku, yang berinisial MH (20 tahun), ternyata adalah seorang residivis, menambah kompleksitas kasus tersebut.

AKP Andre Tri Putra, Kapolsek Cakung, mengonfirmasi bahwa MH pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) sebelumnya. Pelaku menjalani hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan, dimulai pada tahun 2018, dan dinyatakan bebas sekitar tahun 2020. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan detail kasus curas yang melibatkan MH, yaitu pencurian handphone dan penjambretan yang terjadi di wilayah Kampung Pedaengan dan Penggilingan pada tahun 2018. Hal ini memberikan gambaran tentang riwayat kriminal pelaku sebelum terjadinya insiden pembacokan yang menggemparkan. Motif di balik aksi pembacokan yang dilakukan MH terhadap BW (30 tahun), kakak kandungnya, terungkap melalui hasil interogasi. AKP Andre menjelaskan bahwa motif utama adalah sakit hati. Pelaku mengakui perbuatannya dilatarbelakangi oleh perasaan sakit hati terhadap korban, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan. \Kejadian pembacokan itu sendiri bermula pada Kamis, 9 April, sekitar pukul 10.30 WIB. Piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Cakung menerima laporan dari warga terkait adanya aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam di kawasan Kampung Pedaengan, tepatnya di RT 03/08, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Laporan tersebut memicu respons cepat dari pihak kepolisian untuk segera melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi kejadian. Setelah menerima laporan, petugas segera menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan awal dan mengamankan pelaku. Proses penangkapan dan penyelidikan selanjutnya dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi guna mengungkap secara jelas kronologi kejadian serta motif di balik pembacokan tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian juga berupaya untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Kasus ini menjadi pengingat penting akan dampak dari tindakan kriminal dan pentingnya upaya pencegahan kejahatan di lingkungan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk tindak kejahatan kepada pihak berwajib agar keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga. \Penanganan kasus ini menjadi prioritas bagi Polsek Cakung untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan transparan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan objektif guna mengungkap semua fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Keterlibatan residivis dalam kasus ini juga menjadi perhatian khusus, mengingat potensi risiko yang mungkin timbul dari pelaku yang pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya. Upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap mantan narapidana menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus ini, agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan. Komunikasi yang baik, penyelesaian konflik yang sehat, dan dukungan emosional dari keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku agresif dan kriminal. Polsek Cakung mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekitar, serta melaporkan segala bentuk potensi gangguan keamanan kepada pihak berwajib. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adik di Cakung Bacok Kakak Kandung Usai Ditegur Ngintip Adik Ipar Mandi, Alami Luka di KepalaBerita Adik di Cakung Bacok Kakak Kandung Usai Ditegur Ngintip Adik Ipar Mandi, Alami Luka di Kepala terbaru hari ini 2026-04-09 21:02:46 dari sumber yang terpercaya

Detik-detik Adik Bacok Kakak di Cakung Hingga Nyaris Tewas, Penyebabnya Dipicu Aksi Ngintip Ipar MandiSeorang pria berinisial MH (20) nekat membacok kakak kandungnya sendiri, BW (31), hanya karena tak terima ditegur usai diduga mengintip adik iparnya saat mandi.

Polisi tangkap pelaku pembacokan pria di Cakung JaktimUnit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Cakung bergerak cepat menangkap pelaku pembacokan kepala pria di kawasan Kampung Pedaengan, Kelurahan Penggilingan, ...

Kronologi Adik Bacok Kakak di Cakung Jakarta Timur, Pelaku Emosi Usai Ditegur Ngintip Adik Ipar MandiBerita Kronologi Adik Bacok Kakak di Cakung Jakarta Timur, Pelaku Emosi Usai Ditegur Ngintip Adik Ipar Mandi terbaru hari ini 2026-04-10 08:19:08 dari sumber yang terpercaya

Tak Terima Ditegur 'Ngintip' Adik Ipar Mandi, Pemuda di Cakung Bacok Kepala Kakak Kandung!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Polisi ungkap pembacok saudara kandung di Cakung merupakan residivisPolsek Cakung mengungkapkan pelaku pembacokan yang dilakukan adik kepada kakak kandungnya di Kampung Pedaengan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis ...

