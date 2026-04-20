Resident Evil Requiem Bersiap Hadirkan Mode Mercenaries dan Ekspansi Cerita Baru

Resident Evil Requiem dikabarkan akan mendapatkan pembaruan besar pada bulan Mei, termasuk penambahan mode Mercenaries dan ekspansi cerita baru setelah kesuksesan penjualan enam juta kopi.

Kabar gembira bagi para penggemar waralaba horor legendaris Resident Evil. Gim terbaru bertajuk Resident Evil Requiem dikabarkan akan segera mendapatkan pembaruan konten yang signifikan dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan terbaru yang dilansir dari Gadgets 360 pada Senin, 20 April 2026, pengembang gim asal Jepang, Capcom , saat ini tengah sibuk menyiapkan serangkaian tambahan fitur dan narasi baru untuk memanjakan para pemain setia mereka di seluruh dunia.

Antusiasme komunitas gim global pun melonjak setelah beredarnya bocoran mengenai potensi hadirnya mode ikonik Mercenaries yang sangat dinanti-nantikan oleh para pemain veteran seri ini. Spekulasi mengenai pembaruan ini semakin menguat setelah salah satu pengguna platform media sosial X dengan nama akun @MasyaSYRKOV membagikan temuannya. Pengguna tersebut mengeklaim telah melakukan eksplorasi data atau datamining pada berkas gim Resident Evil Requiem dan menemukan sejumlah aset audio yang mencurigakan. Berkas tersebut diberi label yang merujuk langsung pada future mode dan Mercenaries. Cuplikan audio yang ditemukan mengandung irama musik bertempo cepat dengan nuansa ketegangan tinggi, serta efek suara hitung mundur yang khas. Indikasi ini sangat kuat mengarah pada hadirnya mode permainan berbatas waktu, di mana pemain akan ditantang untuk menghabisi gelombang musuh secepat mungkin demi meraih skor tertinggi. Sebagai informasi, mode Mercenaries sendiri merupakan fitur legendaris yang pertama kali diperkenalkan dalam seri Resident Evil 3 dan telah menjadi standar keseruan dalam seri Resident Evil 4 serta Resident Evil 5. Selain potensi hadirnya mode Mercenaries, Capcom sebelumnya juga telah memberikan konfirmasi resmi mengenai pengembangan ekspansi cerita tambahan bagi Resident Evil Requiem. Langkah ini diambil sebagai respons atas permintaan komunitas yang sangat vokal, termasuk keinginan para penggemar untuk mencicipi fitur mode fotografi yang akan memudahkan mereka mengabadikan momen-momen mencekam di dalam gim. Sejak peluncurannya pada 27 Februari 2026, Resident Evil Requiem telah tersedia untuk berbagai platform modern seperti PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, serta konsol terbaru Nintendo Switch 2. Kesuksesan komersial gim ini pun sangat impresif, di mana Capcom mencatat bahwa angka penjualan telah menembus enam juta kopi dalam waktu yang sangat singkat. Pencapaian luar biasa ini menobatkan Resident Evil Requiem sebagai judul gim dengan performa penjualan tercepat dalam sejarah panjang waralaba Resident Evil, sekaligus memperkokoh posisi Capcom sebagai pemimpin pasar dalam genre gim horor bertahan hidup. Para pemain kini tinggal menunggu pengumuman resmi terkait tanggal peluncuran pembaruan bulan Mei mendatang yang diprediksi akan mengubah pengalaman bermain secara total





