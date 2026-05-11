Residensial (SHPR) Bank Indonesia Triwulan I 2026: Penjualan Properti Residensial Terkontraksi 25,67 Persen YoY

Bank Indonesia merilis data penjualan properti residensial triwulan I 2026, menunjukkan penurunan sebesar 25,67 persen secara tahunan (yoy). Selain penjualan, pertumbuhan harga rumah juga melambat. BI mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I 2026 tumbuh 0,62 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding triwulan IV 2025 sebesar 0,83 persen.

Residensial (SHPR) Bank Indonesia triwulan I 2026, penjualan properti residensial secara keseluruhan terkontraksi 25,67 persen secara tahunan (yoy). Padahal pada triwulan IV 2025, penjualan masih tumbuh 7,83 persen.

Sementara itu, penjualan rumah tipe menengah justru tumbuh 8,28 persen secara tahunan, berbalik dari triwulan sebelumnya yang minus 4,84 persen. Adapun rumah tipe besar masih terkontraksi 8,03 persen, meski membaik dibanding sebelumnya minus 10,95 persen. Tak hanya penjualan, pertumbuhan harga rumah juga melambat. BI mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I 2026 tumbuh 0,62 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding triwulan IV 2025 sebesar 0,83 persen.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan harga properti residensial di pasar primer tumbuh terbatas. Perlambatan terjadi pada seluruh tipe rumah. Harga rumah tipe kecil tumbuh 0,61 persen secara tahunan, melambat dari 0,76 persen. Rumah tipe menengah tumbuh 0,88 persen dari sebelumnya 1,12 persen, sementara rumah tipe besar tumbuh 0,50 persen dari 0,72 persen.

Secara wilayah, dari 18 kota yang disurvei, sebanyak 10 kota mengalami perlambatan harga dan tiga kota mencatat penurunan harga rumah secara tahunan. Surabaya menjadi salah satu kota dengan pelemahan terdalam setelah harga rumah terkontraksi 0,27 persen secara tahunan. BI juga mencatat sejumlah tantangan yang membebani sektor properti. Hambatan terbesar berasal dari kenaikan harga bahan bangunan sebesar 20,97 persen, diikuti masalah perizinan dan birokrasi 18,15 persen, serta suku bunga KPR 16,47 persen.

Selain itu, tingginya uang muka KPR dan faktor perpajakan juga masih menjadi kendala. Meski begitu, suku bunga KPR tercatat stabil di level 7,42 persen pada triwulan I 2026. Dari sisi pembiayaan, mayoritas pengembang masih mengandalkan dana internal dengan porsi 80,66 persen. Sementara dari sisi konsumen, pembelian rumah melalui KPR masih mendominasi dengan pangsa 69,87 persen dari total transaksi rumah primer.

