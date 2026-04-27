Reshuffle Kabinet Merah Putih Disorot: Antrean Politik Lebih Utama dari Kinerja?

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyoroti langkah reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, menilai bahwa faktor antrean politik lebih dominan daripada pertimbangan kinerja dalam proses pergantian pejabat.

Perombakan Kabinet Merah Putih yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dedi Kurnia Syah , Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ( IPO ), memberikan analisis mendalam mengenai langkah strategis ini.

Perubahan signifikan terlihat pada beberapa posisi kunci dalam pemerintahan. Muhammad Qodari, yang sebelumnya memegang jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), kini resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi. Posisi strategis KSP kemudian diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menandai peralihan kepemimpinan dengan latar belakang militer. Selain itu, Abdul Kadir Karding ditunjuk untuk memimpin Badan Karantina Nasional, sebuah lembaga vital dalam menjaga kesehatan dan keamanan pangan nasional.

Perubahan juga terjadi pada bidang komunikasi, di mana Hasan Nasbi dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Komunikasi (PCO) sebelum akhirnya diberhentikan dari posisi tersebut. Penunjukan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan berbagai pihak. Di sektor lingkungan hidup, sebuah perubahan penting juga terjadi dengan ditunjuknya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Penunjukan ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Pejabat sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, kini menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, sebuah peran penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dedi Kurnia Syah menilai bahwa langkah reshuffle kabinet ini memiliki sisi dilematis. Di satu sisi, pergantian menteri seringkali hanya dianggap sebagai perubahan figur tanpa perubahan substansial dalam cara kerja dan kualitas kinerja.

Ia menekankan bahwa reshuffle di Indonesia cenderung bersifat normatif, yaitu hanya mengganti orang tanpa secara signifikan meningkatkan kualitas kerja pemerintahan. Faktor-faktor politik, seperti antrean dan kepentingan kelompok, seringkali menjadi pertimbangan utama dalam proses reshuffle, sehingga performa pemerintahan seringkali tidak mengalami perubahan yang berarti. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa reshuffle kabinet lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada pertimbangan kinerja. Lebih lanjut, Dedi Kurnia Syah menjelaskan bahwa reshuffle kabinet tidak selalu didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif.

Dalam beberapa kasus, figur-figur yang memiliki kinerja baik justru ikut terkena dampak reshuffle, sementara mereka yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya tetap dipertahankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria yang digunakan dalam proses seleksi dan penunjukan pejabat pemerintah. Menurutnya, faktor antrean politik masih mendominasi proses pengambilan keputusan, sehingga performa pemerintahan seringkali stagnan.

“Reshuffle lebih sering soal antrean politik, sehingga performa tetap sama seperti tanpa ada reshuffle,” ujarnya. Ia menambahkan, “Hanya saja, reshuffle tidak selalu soal kinerja, sehingga tokoh yang perform justru tersasar reshuffle, sementara yang tidak, tetap dipertahankan. ” Analisis ini memberikan gambaran yang kritis terhadap praktik reshuffle kabinet di Indonesia, menyoroti pentingnya evaluasi kinerja yang objektif dan transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Dedi Kurnia Syah menekankan perlunya perubahan paradigma dalam melakukan reshuffle kabinet, dengan lebih mengutamakan kualitas kinerja dan kompetensi daripada pertimbangan politik semata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik





rmol_id

Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto Dedi Kurnia Syah IPO Politik Indonesia Kinerja Pemerintah Kepala Badan Komunikasi Kepala KSP Badan Karantina Nasional Menteri Lingkungan Hidup

