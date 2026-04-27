Reshuffle Kabinet: Hanif Faisol Jadi Wamenko Pangan, Jumhur Hidayat Menteri LH

Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet dengan menunjuk Hanif Faisol sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Reshuffle ini juga melibatkan sejumlah perubahan posisi strategis lainnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara pada Senin, 27 April 2026. Dalam perubahan ini, Hanif Faisol , yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH), resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan.

Posisi Menteri LH yang ditinggalkan Hanif kemudian diisi oleh Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Sebelum menduduki posisi baru, Hanif Faisol telah melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Desember 2024. Laporan tersebut menunjukkan total kekayaan Hanif mencapai Rp4.192.000.000.

Rincian kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4.000.000.000 yang berlokasi di Kabupaten/Kota Tanah Bumbu dengan luas 1.058 meter persegi/200 meter persegi, serta alat transportasi dan mesin senilai Rp125.000.000, termasuk Toyota Sedan Corolla Altis tahun 2012. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Hanif dan Jumhur berjanji untuk setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus, dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Selain pelantikan Hanif dan Jumhur, reshuffle kabinet ini juga melibatkan sejumlah perubahan posisi lainnya. Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari, yang kemudian ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menggantikan Angga Raka Prabowo. Abdul Kadir Karding juga dilantik sebagai Kepala Barantin. Presiden Prabowo menekankan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Reshuffle ini juga menjadi sorotan media dengan berbagai analisis mengenai dampak perubahan terhadap kebijakan dan arah pembangunan nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan merupakan bagian dari evaluasi kinerja para pembantu presiden. Langkah-langkah bersih-bersih BUMN yang telah dilakukan oleh Erick Thohir juga menjadi perhatian, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik dan efisien





