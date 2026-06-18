Resep Wajik Ketan Gula Merah: Tekstur Pulen dan Tidak Mudah Keras

Panduan lengkap membuat wajik ketan gula merah yang legit, pulen, dan tahan lama. Simak resep tradisional dan tips menghindari kesalahan umum.

Wajik ketan gula merah merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang telah dikenal sejak lama, khususnya di Pulau Jawa. Kudapan ini dibuat dari perpaduan beras ketan, santan kelapa, dan gula merah yang dimasak hingga menghasilkan tekstur pulen serta rasa manis legit yang khas.

Kesederhanaan bahan-bahannya tidak mengurangi kelezatan wajik, bahkan menjadikannya sebagai salah satu warisan kuliner Nusantara yang tetap digemari hingga saat ini. Selain dikenal karena cita rasanya, wajik ketan gula merah juga memiliki nilai budaya yang kuat. Konon, makanan ini telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit dan sering hadir dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, syukuran, hingga perayaan tradisional.

Dalam tradisi Jawa, wajik yang dijadikan hantaran pernikahan melambangkan harapan agar hubungan pasangan selalu erat, harmonis, dan langgeng, sebagaimana tekstur ketan yang lengket dan menyatu. Kehadirannya dalam acara adat bukan sekadar pelengkap, melainkan simbol kebersamaan dan kehangatan. Untuk menghasilkan wajik ketan gula merah yang lezat dan bertekstur sempurna, pemilihan bahan-bahan berkualitas menjadi langkah awal yang krusial.

Bahan utama yang diperlukan adalah beras ketan putih sebanyak 500 gram, santan kental dari satu butir kelapa (sekitar 400-500 mililiter), gula merah aren atau gula jawa sebanyak 250 gram (disisir halus), gula pasir 50 gram (opsional untuk menambah rasa manis), garam setengah sendok teh, serta dua lembar daun pandan yang diikat simpul. Santan kental sebaiknya diperas dari kelapa segar agar aroma dan rasa lebih gurih. Gula merah berkualitas akan memberikan warna cokelat gelap dan aroma khas yang sulit digantikan.

Beberapa resep juga menambahkan sedikit vanili bubuk untuk variasi. Proses pembuatan wajik dimulai dengan mencuci bersih beras ketan hingga air bilasan jernih, lalu merendamnya dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Perendaman ini penting agar butiran ketan menyerap air sehingga teksturnya menjadi pulen setelah dimasak. Setelah direndam, tiriskan beras hingga benar-benar kering.

Langkah selanjutnya adalah mengukus beras ketan selama 20-30 menit hingga setengah matang. Sementara itu, siapkan wajan anti lengket dan masukkan santan kental, gula merah sisir, gula pasir, garam, serta daun pandan. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga gula larut dan santan mendidih. Setelah itu, masukkan beras ketan yang sudah dikukus setengah matang ke dalam larutan santan.

Aduk rata dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk perlahan. Proses ini memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam hingga santan terserap habis, adonan mengental, kalis, dan tidak lengket di wajan. Pengadukan yang konstan sangat penting untuk mencegah gosong dan memastikan kematangan merata. Setelah adonan matang, tuang segera ke dalam loyang yang telah dialasi daun pisang atau plastik tahan panas.

Ratakan dan padatkan menggunakan sendok atau spatula yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Biarkan hingga dingin dan set selama beberapa jam sebelum dipotong-potong sesuai selera. Potongan wajik biasanya berbentuk persegi atau belah ketupat. Agar lebih menarik, wajik dapat dibungkus dengan daun pisang atau plastik kemasan.

Daya tahan wajik tergantung pada proses memasak dan penyimpanan. Wajik yang dimasak hingga benar-benar kalis dan disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu ruang dapat bertahan hingga satu minggu. Namun, jika ingin lebih awet, simpan di lemari pendingin dan panaskan sebentar sebelum disantap. Beberapa tips menghindari kesalahan umum: pastikan perendaman ketan cukup lama, jangan berhenti mengaduk saat memasak, dan gunakan api kecil agar santan tidak pecah.

Selain itu, hindari penggunaan gula merah yang terlalu tua karena dapat membuat tekstur wajik menjadi keras. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menikmati wajik ketan gula merah yang pulen, legit, dan tahan lama. Wajik ketan gula merah tidak hanya lezat dinikmati sebagai camilan, tetapi juga bisa menjadi ide bisnis rumahan yang menjanjikan. Dengan kemasan yang menarik, jajanan tradisional ini bisa dipasarkan di acara-acara khusus atau dijual secara online.

Variasi lain yang bisa dicoba adalah menambahkan potongan nanas atau durian untuk rasa eksotis. Namun, resep dasar gula merah tetap menjadi favorit karena keaslian rasanya. Selamat mencoba dan semoga sukses





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Wajik Ketan Gula Merah Resep Tradisional Jajanan Pasar Kuliner Nusantara

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