Tumis daun dan bunga pepaya adalah hidangan sederhana yang dapat menjadi lauk rumahan yang istimewa. Dengan teknik pengolahan yang tepat, rasa pahit dari daun dan bunga pepaya dapat dikurangi sehingga menghasilkan hidangan yang lezat, gurih, dan menggugah selera.

Bunga pepaya dan daun pepaya merupakan bahan makanan yang cukup populer di berbagai daerah di Indonesia. Meski dikenal memiliki rasa pahit yang khas, kedua bahan ini justru banyak digemari karena teksturnya yang unik dan kandungan gizinya yang melimpah.

Dengan teknik pengolahan yang tepat, rasa pahit tersebut dapat dikurangi sehingga menghasilkan hidangan yang lezat, gurih, dan menggugah selera. Salah satu cara paling sederhana untuk mengolahnya adalah dengan membuat tumis daun dan bunga pepaya. Perpaduan daun pepaya yang lembut, bunga pepaya yang sedikit renyah, serta bumbu tumis yang harum menciptakan cita rasa yang kaya dan cocok disantap bersama nasi hangat. Ditambah dengan teri, ikan asin, atau udang sebagai pelengkap, hidangan sederhana ini dapat menjadi lauk rumahan yang istimewa.

Berikut resep tumis daun dan bunga pepaya yang gurih beserta tips agar hasil masakan tetap nikmat dan tidak terlalu pahit, dirangkum Liputan6.com pada Rabu (10/6/2026).1. Petik dan cuci bersih daun pepaya muda serta bunga pepaya. Didihkan air dalam panci, lalu tambahkan sedikit garam atau sekitar 1 sendok teh baking powder. 2. Masukkan daun pepaya dan rebus hingga layu serta agak lunak.

Angkat, tiriskan, lalu potong-potong kasar sesuai selera. Untuk bunga pepaya, rebus hingga layu dan empuk, kemudian tiriskan. Jika ingin hasil yang lebih maksimal, bunga pepaya dapat diremas-remas terlebih dahulu dengan garam, didiamkan selama 10 menit, lalu dibilas sebelum direbus. 3. Haluskan atau tumbuk kasar bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, kemiri, dan terasi apabila digunakan. 4.

Siapkan pula serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas sebagai bumbu aromatik yang akan memberikan aroma harum pada tumisan. 5. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, serta lengkuas.

Aduk hingga semua bumbu mengeluarkan aroma yang wangi dan bumbu benar-benar matang. Jika menggunakan ebi atau udang kecil, masukkan pada tahap ini dan tumis hingga berubah warna. 6. Masukkan daun pepaya dan bunga pepaya yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. 7.

Tambahkan garam, gula, kaldu bubuk, serta air atau santan encer. Masak sambil terus diaduk hingga bumbu meresap dan cairan berkurang. Apabila menggunakan teri goreng, masukkan menjelang akhir proses memasak agar teksturnya tetap renyah. 8. Cicipi tumisan, lalu sesuaikan rasa sesuai selera.

Jika sudah pas dan bumbu meresap sempurna, angkat dari kompor. Sajikan tumis daun dan bunga pepaya selagi hangat bersama nasi putih hangat, ikan goreng, atau lauk rumahan lainnya





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tumis Daun Pepaya Bunga Pepaya Resep Masakan Lauk Rumahan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resep Sambal Kecombrang yang Harum dan Pedas, Cita Rasa Khas NusantaraResep sambal kecombrang menawarkan perpaduan rasa pedas, asam, dan aroma khas bunga kecombrang yang memikat selera.

Read more »

Cara Memasak Bunga Pepaya agar Enak, Jadikan Tumis dengan Bumbu SederhanaBegini cara memasak bunga pepaya agar enak, lengkap resep tumis yang lezat favorit banyak orang.

Read more »

Cara Membuat Buntil Daun Pepaya Isi Kelapa, dari Pengolahan Daun hingga Kuah Santan PekatPelajari cara membuat buntil daun pepaya isi kelapa yang gurih dan lezat, mulai dari mengurangi rasa pahit daun pepaya hingga memasak kuahnya.

Read more »

Cara Mengolah Bunga Pepaya agar Gurih dan Lezat dengan Bumbu SederhanaSimak cara memasak bunga pepaya yang lezat, disertai resep tumis yang menjadi favorit banyak orang.

Read more »