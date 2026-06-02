Tengkleng kambing Solo adalah hidangan khas yang memikat selera dengan cita rasa rempah yang kuat dan daging kambing yang empuk. Dengan resep tengkleng kambing Solo kuah bening yang ringan dan nikmat ini, Anda akan diajak untuk menciptakan hidangan lezat di rumah, lengkap dengan tips jitu menghilangkan bau prengus pada daging kambing.

Resep Tengkleng Kambing Solo Kuah Bening yang Ringan dan Nikmat. Tengkleng menjadi salah satu kuliner khas yang paling terkenal di Solo. Selain menjadi makanan favorit, tengkleng dan kawannya seperti sate kambing, gulai kambing, dan tongseng punya kandungan gizi.

Foto: Liputan6.com/Diviya Agatha adalah hidangan khas yang memikat selera dengan cita rasa rempah yang kuat dan daging kambing yang empuk. Berbeda dengan gulai atau tongseng yang umumnya menggunakan santan atau kuah kental, tengkleng Solo dikenal dengan kuah beningnya yang ringan namun kaya rasa. Keistimewaan kuah bening ini terletak pada kemampuannya menonjolkan aroma rempah tanpa terasa berat di lidah, menjadikannya pilihan yang lebih sehat dan menyegarkan.

Hidangan ini sangat cocok bagi Anda yang mencari pengalaman kuliner kambing yang otentik namun tetap ringan dan nikmat. Dengan resep tengkleng kambing Solo kuah bening yang ringan dan nikmat ini, Anda akan diajak untuk menciptakan hidangan lezat di rumah, lengkap dengan tips jitu menghilangkan bau prengus pada daging kambing. Tengkleng Solo sendiri memiliki sejarah panjang sebagai hidangan yang muncul dari keterbatasan ekonomi, memanfaatkan tulang dan jeroan kambing menjadi sajian lezat yang kini menjadi ikon kuliner khas Solo.

Kini, tengkleng juga kerap ditambahkan dengan potongan daging, sehingga semakin kaya rasa dan tekstur. Jadi simak resep tengkleng selengkapnya berikut ini, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (2/6/2026). Untuk menciptakan resep tengkleng kambing Solo kuah bening yang otentik, pemilihan bahan-bahan berkualitas dan rempah yang tepat adalah kuncinya. Resep ini menggunakan kombinasi bumbu halus, bumbu iris, dan rempah aromatik yang akan menghasilkan kuah bening yang kaya rasa dan daging kambing yang empuk.

Berikut adalah daftar bahan utama untuk daging dan bumbu halus yang perlu Anda siapkan agar cita rasa tengkleng kambing Solo kuah bening semakin maksimal. Untuk memperkaya rasa dan aroma, siapkan bumbu iris dan rempah aromatik berikut yang akan membuat resep tengkleng kambing Solo kuah bening Anda semakin istimewa. Memasak resep tengkleng kambing Solo kuah bening yang ringan dan nikmat membutuhkan perhatian pada setiap langkah, terutama dalam persiapan daging dan proses pemasakan bumbu.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk hasil terbaik dan cita rasa yang otentik. Kunci utama untuk tengkleng yang lezat adalah menghilangkan bau prengus pada daging kambing. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan untuk memastikan tengkleng Anda bebas bau tak sedap. Hindari mencuci daging kambing mentah dengan air mengalir karena dapat menyebarkan bakteri dan memperkuat bau prengus.

Sebaiknya, cukup bersihkan daging dengan lap bersih atau langsung direbus untuk meminimalkan kontak dengan air yang berlebihan. Potong dan buang bagian lemak yang menempel pada permukaan daging, karena lemak adalah sumber utama aroma menyengat pada kambing. Langkah ini krusial untuk mendapatkan kuah yang jernih dan tidak berminyak. Jika terlanjur mencuci daging, lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan sedikit garam, lalu diamkan selama 30 menit untuk menetralkan bau amis.

Rebus potongan daging kambing bersama rempah aromatik seperti jahe, serai, dan daun salam selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, angkat daging, tiriskan, dan buang air rebusan pertama yang keruh. Cuci kembali daging secara perlahan dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Untuk menghilangkan bau sekaligus membuat tekstur daging lebih empuk, Anda bisa membaluri daging dengan parutan buah nanas dan diamkan selama 10-15 menit sebelum dimasak.

Pastikan tidak terlalu lama agar daging tidak hancur. Setelah daging siap, saatnya menyiapkan bumbu untuk resep tengkleng kambing Solo kuah bening. Proses penumisan bumbu yang tepat akan mengeluarkan aroma dan rasa maksimal. Haluskan semua bumbu halus (ketumbar, lada, jinten, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, cabai merah besar, kemiri sangrai) menggunakan blender atau.

Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih (jika menggunakan), tumis kembali hingga layu dan harum. Penambahan bawang iris ini dapat membuat kuah makin gurih. Masukkan serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk yang sudah disembobek-sobek, kayumanis, kapulaga, dan cengkeh. Aduk-aduk hingga semua bumbu matang dan aromanya keluar.

Dengan rempah sebanyak ini, kambing tidak akan bau. Lanjutkan proses memasak resep tengkleng kambing Solo kuah bening dengan daging dan kuah. Perhatikan durasi memasak agar daging empuk sempurna dan bumbu meresap maksimal. Setelah mendidih, kecilkan api dan masak hingga daging kambing empuk dan air sedikit menyusut.

Proses ini akan membuat kuah menjadi ringan dan bumbu meresap sempurna. Setelah daging empuk dan kuah menyusut, tambahkan kaldu jamur, cabai rawit utuh, dan potongan tomat. Aduk sebentar, lalu matikan api. Dengan demikian, resep tengkleng kambing Solo kuah bening yang ringan dan nikmat siap untuk dinikmati.

Tengkleng kambing Solo ini sangat cocok disajikan dengan nasi putih hangat atau nasi goreng untuk menambah kesegaran dan kelezatannya. Jangan lupa untuk mencoba resep ini dengan rempah yang tepat agar dapat menikmati rasa otentik dari tengkleng kambing Solo. Anda juga bisa menambahkan potongan daging lainnya seperti daging sapi atau ayam untuk menambah variasi rasa. Dengan resep ini, Anda dapat membuat tengkleng kambing Solo yang lezat dan menggugah selera. Selamat mencoba dan menikmati





