Resep Tempe Orek Basah yang Tidak Mudah Hancur dan Cara Membuatnya

Panduan resep tempe orek basah yang tidak mudah hancur, mulai dari cara memotong tempe, langkah memasak bumbu, hingga tips agar bumbu meresap di rumah.

Tempe orek basah yang tidak mudah hancur dapat dibuat di rumah dengan teknik sederhana, yaitu memotong tempe berbentuk dadu setebal sekitar 1,5 cm, menggorengnya setengah matang dengan api sedang, lalu memasukkannya ke dalam bumbu yang sudah mendidih. Resep ini cocok dijadikan lauk harian karena rasanya gurih, manis, dan sedikit pedas.

Menurut sumber resep ini, kunci utama tempe orek basah adalah menjaga tekstur tempe tetap utuh saat dicampur bumbu. Proses memasaknya dilakukan dengan cara mengaduk pelan agar tempe tidak remuk, sementara bumbu kecap manis meresap dan kuah perlahan menyusut.

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Langkah Membuat Tempe Orek Basah yang Tidak Mudah Hancur

Tahap pertama adalah memotong tempe berbentuk dadu setebal sekitar 1,5 cm. Potongan tidak boleh terlalu kecil atau tipis supaya tempe tidak mudah remuk ketika diaduk bersama bumbu di wajan.

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak dengan api sedang, lalu goreng tempe hingga setengah matang. Tempe yang sudah benar ditandai dengan warna kuning pucat dan permukaan yang agak kokoh. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

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Pada wajan terpisah, masukkan lengkuas, serai, daun salam, serta semua cabai merah keriting yang sudah diiris serong. Tumis hingga cabai layu, kemudian tambahkan kecap manis, gula merah, garam, lada, dan kaldu bubuk.

Tuang air, masak sampai mendidih dan gula merah benar-benar larut. Setelah kuah mendidih, kecilkan api lalu masukkan tempe goreng. Aduk pelan dengan spatula, cukup dibalik dan diratakan, dan jangan diaduk keras. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Penyebab Tempe Orek Mudah Hancur dan Cara Mencegahnya

Tempe orek umumnya hancur karena tempe dipotong terlalu kecil atau tipis, tempe kurang padat, terlalu lama dimasak di dalam kuah, atau diaduk terlalu keras. Mengetahui penyebab ini membantu pembuat resep menyesuaikan teknik di dapur.

Agar tempe tetap utuh, pastikan bumbu sudah harum sebelum tempe dimasukkan. Didihkan kuah lebih dulu, lalu masukkan tempe goreng setengah matang. Masak dengan api kecil sampai kuah menyusut, sehingga tempe tidak terlalu lama terendam dan tetap lembut namun kokoh.

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Perbedaan utama antara tempe orek basah dan tempe orek kering terletak pada kuah dan proses penggorengannya. Tempe orek basah digoreng setengah matang lalu dimasak dengan sedikit kuah sehingga teksturnya lunak dan bumbunya meresap. Sebaliknya, tempe orek kering digoreng hingga renyah dan dimasak tanpa kuah.

Kandungan Gizi dan Cara Menyimpan Tempe Orek Basah

Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi dan dikenal sebagai sumber protein nabati. Informasi kandungan gizi per 100 gram tempe mentah dapat dirujuk pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2020 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

Nilai gizi tersebut berlaku untuk tempe mentah. Kandungan gizi tempe orek basah akan berbeda karena adanya tambahan minyak, gula, dan kecap manis selama proses memasak. Informasi gizi ini bersifat umum dan bukan pengganti konsultasi dengan tenaga kesehatan.

Makanan matang berisiko rusak jika dibiarkan lama pada suhu ruang. Tempe orek sebaiknya segera didinginkan, disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas, dan dipanaskan sampai benar-benar panas sebelum disantap.