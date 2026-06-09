Resep Telur Crispy Saus Pedas Manis yang Mudah Dibuat

Telur crispy saus pedas manis menjadi favorit banyak orang karena perpaduan tekstur renyah dan cita rasa yang kaya. Sensasi gurih dari telur yang digoreng hingga garing berpadu harmonis dengan saus pedas manis yang menggugah selera. Kombinasi ini mengangkat hidangan telur sederhana menjadi sajian istimewa yang mudah disiapkan di rumah.

Kini menjadi favorit banyak orang , menawarkan perpaduan tekstur renyah dan cita rasa yang kaya. Sensasi gurih dari telur yang digoreng hingga garing berpadu harmonis dengan saus pedas manis yang menggugah selera.

Kombinasi ini mengangkat hidangan telur sederhana menjadi sajian istimewa yang mudah disiapkan di rumah. Popularitas menu ini didukung oleh kemudahan proses pembuatan serta ketersediaan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Telur, sebagai sumber protein terjangkau, dapat diolah menjadi berbagai kreasi masakan, termasuk telur crispy yang renyah. Penambahan saus pedas manis memberikan dimensi rasa yang lengkap, meliputi sentuhan manis, pedas, dan sedikit asam yang menyegarkan.

Telur crispy saus pedas manis cocok disajikan sebagai lauk utama pendamping nasi hangat, atau sebagai camilan. Simak resep lengkapnya berikut ini, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Senin (8/6/2026). Untuk menciptakan hidangan telur crispy saus pedas manis yang lezat, diperlukan beberapa bahan utama. Bahan-bahan ini mudah didapatkan dan dapat disesuaikan dengan selera pribadi.

Proses pembuatan telur crispy saus pedas manis melibatkan dua tahapan utama yang sederhana. Ikuti langkah-langkah berikut untuk hasil yang optimal di dapur Anda. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, dan kaldu bubuk. Tambahkan air es sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan pelapis yang cukup kental.

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak. Celupkan telur ke dalam adonan tepung, lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan dan renyah. Angkat dan tiriskan. Untuk membuat saus, tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan bawang bombai dan cabai merah, tumis hingga layu. Tambahkan saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap manis, gula pasir, dan air. Aduk rata hingga mendidih. Susun telur crispy di atas piring saji, lalu siram dengan saus pedas manis.

Aktivitas jual beli telur di pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (5/7/2020). Sebenarnya telur ayam infertil atau telur HE layak konsumsi, namun lebih cepat membusuk karena berasal dari ayam betina yang sudah dibuahi pejantan sehingga seharusnya tak diizinkan dijual bebas (Liputan6.com/Johan Tallo). Untuk mendapatkan telur crispy saus pedas manis dengan kerenyahan dan rasa yang sempurna, beberapa tips dapat diterapkan. Perhatikan detail kecil dalam proses memasak untuk hasil terbaik.

Gunakan telur ayam segar dan pastikan minyak cukup panas dengan api sedang saat menggoreng agar lapisan tepung kering merata. Sesuaikan jumlah cabai sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan, dan tambahkan gula serta garam untuk menyeimbangkan rasa. Pastikan telur yang sudah direbus dikeringkan dengan baik sebelum dilapisi tepung agar tepung menempel sempurna. Hidangan telur crispy saus pedas manis dapat dikreasikan dengan berbagai cara untuk menciptakan pengalaman rasa yang berbeda.

Beberapa variasi dapat dicoba untuk menyesuaikan dengan selera pribadi atau bahan yang tersedia. Selain telur rebus, telur dadar juga dapat dibuat crispy dengan menambahkan tepung terigu ke dalam kocokan telur dan menggorengnya hingga garing. Untuk telur crispy, bisa menggunakan tepung bumbu serbaguna sebagai pengganti campuran tepung terigu dan panir untuk rasa yang lebih gurih. Saus dapat diperkaya dengan tambahan irisan daun bawang atau paprika untuk aroma dan warna yang menarik.

Untuk sentuhan rasa yang lebih unik, bisa ditambahkan sedikit cuka atau perasan jeruk nipis ke dalam saus. Telur crispy paling baik dikonsumsi segera setelah dimasak untuk menjaga kerenyahannya, namun dapat bertahan 1-2 hari dalam kulkas jika disimpan dengan baik. Sebaiknya tidak, karena minyak zaitun memiliki titik asap rendah dan tidak cocok untuk penggorengan suhu tinggi; gunakan minyak dengan titik asap tinggi seperti minyak kanola atau minyak sayur.

Penggunaan minyak panas yang banyak saat menggoreng, penambahan tepung terigu atau tepung maizena pada adonan telur atau pelapis, serta penggorengan hingga kering dan kecokelatan dapat membuat telur menjadi renyah. Telur merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh, serta dapat mendukung kesehatan otak dan mata.

Untuk membuat lapisan crispy tahan lama, pastikan telur digoreng dalam minyak yang cukup panas hingga benar-benar kering dan kecokelatan, serta tiriskan minyak dengan baik setelah digoreng. 16 jam yang lalu Resep Sop Empal Daging Sapi yang Mudah Dibuat, Cocok Disajikan Saat Cuaca Dingin Cara Membuat Beef Enoki Roll Panggang Teflon Pakai Daging Kurba





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telur Crispy Saus Pedas Manis Resep Masakan Makanan Istimewa Favorit Banyak Orang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resep Rica-rica Ayam Pedas Manis, Cocok untuk Lauk Sehari-hariResep rica-rica pedas manis yang mudah dibuat di rumah. Cocok untuk lauk makan sehari-hari atau bekal kantor yang praktis.

Read more »

Resep Balado Tetelan Sapi Pedas dan Empuk, Bumbunya MeresapCobain resep balado tetelan sapi pedas gurih ala Sajian Sedap ini. Intip tips rahasia agar dagingnya empuk dan bumbu meresap sempurna!

Read more »

PIHPS: Harga cabai rawit Rp73.500/kg, telur ayam Rp29.700/kgPusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp73.700 per ...

Read more »

Resep Sambal Kecombrang yang Harum dan Pedas, Cita Rasa Khas NusantaraResep sambal kecombrang menawarkan perpaduan rasa pedas, asam, dan aroma khas bunga kecombrang yang memikat selera.

Read more »