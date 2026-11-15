Resep Stik Kentang Keju Daun Seledri Renyah Mudah Dibuat

Ikuti panduan lengkap membuat stik kentang keju daun seledri yang renyah di luar dan lembut di dalam. Resep ini cocok untuk camilan santai dan bekal anak dengan bahan sederhana.

Resep stik kentang keju daun seledri menjadi pilihan camilan sederhana namun lezat untuk disajikan sebagai teman bersantai atau bekal anak sekolah. Adonan berbentuk memanjang seperti jari ini memudahkan proses penggorengan dan penyajian di rumah tangga. Tekstur hasil akhir yang dicapai adalah renyah pada bagian luar dengan bagian dalam yang tetap lembut dan empuk. Liputan6.com merangkum panduan lengkap bahan, cara membuat, dan tips teknis pada Minggu (15/11/2026) agar hasilnya tidak mudah hancur saat digoreng.

Proses Pengolahan Kentang yang Tepat

Kunci keberhasilan pembuatan stik kentang terletak pada pengendalian kadar air dalam adonan agar tidak terlalu berair dan teksturnya pas untuk dibentuk. Pertama, kupas kentang berkualitas baik, cuci hingga bersih, lalu potong menjadi beberapa bagian untuk mempercepat proses pemasakan. Rebus kentang dalam air mendidih hingga benar-benar empuk, kemudian tiriskan hingga airnya berkurang. Biarkan kentang sebentar agar uap panasnya hilang sepenuhnya karena kandungan air berlebih akan menghambat pembentukan adonan.

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Setelah kentang dingin, masukkan ke dalam wadah dan haluskan menggunakan garpu atau alat penumbuk hingga tidak ada lagi gumpalan besar. Tahap ini sangat penting untuk memastikan adonan halus dan mudah dicampur dengan bahan lainnya. Jika adonan terasa terlalu lembek setelah penambahan tepung, tambahkan sedikit tepung tapioka secara bertahap. Hindari penggunaan tepung secara berlebihan karena dapat membuat tekstur stik menjadi terlalu keras dan kurang empuk saat dimakan.

Campuran Keju dan Bumbu Aromatik

Untuk memberikan rasa gurih dan aroma khas, campurkan keju cheddar parut dan daun seledri cincang ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Bahan tambahan lainnya meliputi bawang putih halus, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk yang diaduk hingga merata. Keju memberikan cita rasa gurih yang kuat, sedangkan daun seledri menambahkan kesegaran aroma yang khas pada setiap gigitan camilan tersebut.

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Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bertahap sambil diaduk hingga adonan menyatu dan bisa dibentuk dengan tangan. Ambil sedikit adonan, lalu gulingkan menggunakan kedua telapak tangan hingga membentuk batang memanjang seperti stik. Letakkan adonan yang sudah dibentuk di atas nampan bersih. Jika adonan terasa terlalu lunak, simpan sebentar di dalam lemari pendingin sebelum digoreng untuk menjaga bentuknya tetap kokoh.

Teknik Menggoreng Agar Tidak Retak

Salah satu kendala umum saat membuat stik kentang adalah adonan yang mudah retak atau hancur saat dimasukkan ke dalam minyak panas. Untuk menghindarinya, panaskan minyak dalam wajan menggunakan api sedang secara merata. Masukkan stik kentang secara bertahap agar tidak saling menempel dan menggumpal. Goreng sambil sesekali dibalik hingga seluruh permukaannya berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.

Pilih minyak goreng yang masih layak, bersih, dan tidak memiliki aroma tengik agar rasa stik kentang tetap enak dan sehat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam buku 101 Tips Keamanan Pangan menjelaskan bahwa minyak goreng perlu disimpan dengan baik. Minyak yang sudah berwarna kehitaman atau memiliki tekstur pekat sebaiknya tidak digunakan kembali untuk menjaga kualitas camilan.

Varian Rasa dan Penyajian Akhir

Untuk variasi rasa yang berbeda, tambahkan cabai bubuk atau paprika bubuk ke dalam adonan. Perpaduan kentang, keju, dan rasa pedas menghasilkan camilan yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa kuat. Anda juga bisa menggunakan potongan kecil keju mozzarella sebagai isian di tengah adonan sebelum dibentuk memanjang.

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Sajikan stik kentang keju daun seledri selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau mayones. Camilan ini cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga atau menemani waktu santai. Jika menginginkan tekstur lebih renyah, celupkan stik ke dalam telur kocok, lalu balurkan dengan tepung panir sebelum digoreng hingga matang.