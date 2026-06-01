Resep Steak Daging Sapi Cincang Lengkap dengan Saus Jamur Klasik

Panduan lengkap membuat steak daging sapi cincang (Salisbury atau Hamburger Steak) dari pemilihan bahan, tips membuat patty empuk, hingga saus jamur khas. Cocok untuk hidangan utama lezat dan memuaskan.

Artikel ini akan memandu Anda secara komprehensif untuk membuat Resep Steak Daging Sapi Cincang Lengkap. Mulai dari pemilihan bahan, bumbu rahasia, langkah-langkah pembuatan patty dan saus, hingga ide-ide pelengkap yang akan menyempurnakan pengalaman bersantap Anda.

Untuk menciptakan steak daging sapi cincang yang lezat dan empuk, perhatikan setiap detail bahan dan langkah pembuatannya. Resep ini mencakup pembuatan patty daging yang kaya rasa serta saus jamur klasik yang menjadi ciri khas hidangan ini. Daging Sapi Cincang: Sekitar 300 gram hingga 1 kilogram, disarankan tidak terlalu halus agar tekstur serat daging terasa. Tepung Roti (Breadcrumbs): 1/3 hingga 1 cangkir atau 50 gram.

Bawang Putih: 1 siung cincang halus atau 1 sendok teh bubuk bawang putih. Kecap Inggris (Worcestershire Sauce): 1 hingga 2 sendok teh atau 1 sendok makan. Gula: 1/2 sendok teh gula putih (opsional). Bumbu Italia (Italian Seasoning): 1 sendok teh (opsional).

Peterseli Kering (Dried Parsley): 1/2 sendok teh (opsional). Cabai Serpih (Chilli Flakes): 1 sendok teh (opsional). Untuk Membuat Patty: Campurkan daging sapi giling dengan bawang bombay cincang, telur, tepung roti, garam, merica, dan semua bumbu lainnya dalam sebuah mangkuk besar. Aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna dan homogen.

Bentuk adonan daging menjadi bulatan pipih atau oval dengan ukuran yang sama. Ketebalan sekitar 2-3 inci (sekitar 5-7.5 cm) direkomendasikan untuk hasil terbaik. Panaskan minyak zaitun atau mentega dalam wajan besar di atas api sedang hingga tinggi. Panggang atau goreng patty daging selama 4-5 menit per sisi atau hingga berwarna cokelat keemasan.

Patty tidak perlu matang sepenuhnya pada tahap ini karena akan disempurnakan dalam saus. Angkat patty dari wajan dan sisihkan, bisa ditutup dengan aluminium foil agar tetap hangat. Bahan Saus Jamur Klasik: Bawang Putih: 1 siung, dicincang. Tepung Terigu: 1 sendok makan hingga 4 sendok makan, sebagai pengental.

Kecap Inggris (Worcestershire Sauce): 1 sendok teh hingga 2 sendok makan. Saus Tomat: 2 sendok makan (opsional). Gula: 1 sendok teh (opsional). Tepung Maizena: 1/2 sendok makan hingga 1 sendok teh, dilarutkan dengan sedikit air (slurry), untuk mengentalkan saus.

Cara Membuat Saus: Dalam wajan yang sama bekas menggoreng patty (atau wajan terpisah), lelehkan mentega. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu. Membuat Roux (Pengental): Masukkan tepung terigu, aduk cepat selama sekitar 1 menit hingga tercampur rata dan berwarna cokelat muda. Secara bertahap, tuangkan kaldu sapi (dan susu evaporasi jika digunakan) sambil terus diaduk atau dikocok dengan whisk hingga tidak ada gumpalan dan saus mulai mengental.

Masukkan kecap Inggris, kecap manis, saus tiram, saus tomat, garam, merica, dan gula. Aduk rata dan masak hingga mendidih dan mengental. Jika perlu, tambahkan larutan tepung maizena untuk mencapai kekentalan yang diinginkan. Masukkan kembali patty steak daging cincang ke dalam saus.

Masak selama beberapa menit hingga patty menyerap rasa saus dan matang sempurna. Penjelasan dan Variasi: Steak daging sapi cincang memiliki dua nama populer yang sering digunakan secara bergantian, yaitu Salisbury Steak dan Hamburger Steak. Keduanya merujuk pada hidangan berbasis daging sapi giling yang dibentuk menjadi patty, kemudian dimasak dan disajikan dengan saus. Salisbury Steak, yang diciptakan oleh Dr. James Salisbury pada akhir abad ke-19, awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari diet sehat.

Ciri khasnya adalah penyajian dengan saus cokelat atau saus jamur yang kaya rasa. Sementara itu, Hamburger Steak lebih merujuk pada patty daging giling yang dimasak, seringkali tanpa roti, dan juga disajikan dengan saus. Kedua hidangan ini menjadi comfort food yang digemari karena kesederhanaan bahan, kemudahan pembuatan, dan cita rasa yang lezat. Mereka menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dan cepat saji dibandingkan steak potongan utuh, namun tetap memberikan kepuasan rasa daging yang kuat.

Tips Empuk dan Berkualitas: Kualitas daging sapi cincang sangat memengaruhi hasil akhir steak Anda. Pilihlah daging sapi cincang dengan rasio lemak yang seimbang, idealnya sekitar 80% daging tanpa lemak dan 20% lemak. Kandungan lemak ini penting untuk menjaga kelembaban dan kejuian patty saat dimasak. Hindari daging cincang yang terlalu halus, karena tekstur serat daging yang masih terasa akan memberikan sensasi gigitan yang lebih memuaskan.

Saat mencampur bumbu, jangan mengaduk adonan terlalu lama atau terlalu kuat. Pengadukan berlebihan dapat membuat patty menjadi padat dan keras setelah dimasak. Untuk memastikan patty empuk, Anda bisa menambahkan sedikit baking soda (sekitar 1 sendok teh untuk 250 gram daging) ke dalam adonan, diamkan 30 menit, lalu bilas bersih sebelum mencampur dengan bumbu lain. Teknik ini membantu memecah serat daging sehingga hasilnya lebih lembut dan juicy.

Variasi Saus: Meskipun saus jamur adalah pendamping klasik untuk steak daging sapi cincang, Anda bisa bereksperimen dengan berbagai variasi bumbu dan saus untuk menciptakan pengalaman rasa yang berbeda





