Ikuti panduan membuat saus sambal rumahan dari tomat segar dan cabai bubuk yang dibagikan akun Instagram @hi.namyraaa untuk pendamping ayam dan kentang goreng.

Akun media sosial bernama @ hi.namyraaa di platform Instagram telah membagikan panduan lengkap untuk membuat saus sambal rumahan yang mengandalkan kesegaran bahan utama dari tomat. Saus ini dirancang untuk menjadi pelengkap cita rasa yang sempurna bagi penyuka kuliner tradisional dan modern yang menginginkan variasi rasa pedas, asam, dan manis dalam satu sajian.

Kombinasi rasa tersebut dihasilkan dari proses pengolahan tomat segar yang dipadukan dengan tambahan cabai bubuk sebagai sumber pedas. Proses ini menciptakan tekstur saus yang kental dan kaya rempah, menjadikannya pilihan ideal untuk menemani hidangan favorit seperti ayam goreng marinasi dan kentang goreng yang renyah di luar namun empuk di dalam.

Also read Bikin Nagih! Resep Tempura Udang ala Marugame dengan Balutan Tepung Ringan dan Garing

Proses Persiapan Bahan Tomat

Tahap pertama dalam pembuatan saus ini adalah mempersiapkan bahan utama yaitu tomat segar. Pengguna perlu membuang bagian ujung pangkal tomat dengan hati-hati. Selanjutnya, lakukan pemotongan kecil atau belah sedikit bagian ujung lainnya pada tomat.

Tujuan dari teknik pemotongan pada ujung tomat ini adalah untuk memudahkan proses pengupasan kulit tomat nantinya. Pengupasan kulit yang lebih mudah akan menghasilkan saus dengan tekstur yang lebih halus dan tidak berserat ketika dihaluskan.

Advertisement

Pencampuran Bahan dan Teknik Blending

Setelah tomat diproses dan matang, langkah selanjutnya adalah memasukkan tomat rebus ke dalam alat blender. Ke dalamnya, tambahkan sejumlah cabai bubuk untuk memberikan sentuhan pedas yang khas.

Tambahkan juga bumbu lainnya seperti bawang putih bubuk yang memberikan aroma gurih, gula pasir untuk menyeimbangkan rasa asam, serta tepung maizena yang berfungsi sebagai pengental. Jangan lupa untuk memasukkan garam untuk penyedap rasa dasar dan cuka untuk memberikan kesegaran asam yang menyehatkan.

Pendamping Sajian yang Lezat

Saus sambal buatan sendiri ini sangat direkomendasikan untuk disajikan bersama dengan ayam goreng yang telah melalui proses marinasi. Ayam dibalut dengan campuran bumbu dan tepung khusus sebelum digoreng hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.

Kentang goreng juga menjadi pelengkap yang sangat cocok. Menu camilan rumahan ini menawarkan perpaduan rasa yang seimbang antara gurihnya gorengan dan manis-asam-pedasnya saus. Hal ini menjadikan opsi sajian yang menarik untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.

Advertisement

Artikel ini disadur dari informasi yang tersedia di kanal informasi JawaPos.com, yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group, sebuah perusahaan media terkemuka di Indonesia yang dikenal menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya bagi pembaca.