Resep Roti Sisir Isi Srikaya Tanpa Oven: Praktis dan Enak

Pelajari cara membuat roti sisir isi srikaya tanpa oven dengan metode kukus atau teflon. Artikel ini menyajikan resep lengkap, sejarah roti sisir, asal-usul selai srikaya, serta tips penyimpanan untuk camilan klasik Indonesia yang digemari.

Roti sisir isi srikaya adalah salah satu kudapan klasik yang telah lama menjadi bagian dari khazanah kuliner Indonesia. Roti ini dikenal dengan teksturnya yang lembut serta bentuknya yang khas menyerupai sisir.

Kehadirannya seringkali membangkitkan kenangan akan jajalan masa lalu, terutama ketika berpadu dengan isian selai srikaya yang manis dan legit. Kombinasi roti yang empuk dengan srikaya yang kaya rasa menjadikan roti sisir isi srikaya sebagai pilihan camilan yang digemari berbagai kalangan. Meskipun secara tradisional proses pembuatannya melibatkan oven, inovasi dalam dunia kuliner kini memungkinkan pembuatan roti sisir tanpa memerlukan alat tersebut.

Metode tanpa oven ini menawarkan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menikmati kelezatan roti sisir isi srikaya di rumah, bahkan dengan peralatan dapur yang lebih sederhana. Pendekatan praktis ini juga membuka peluang bagi para pemula untuk mencoba membuat roti sendiri. Artikel ini akan menyajikan informasi mengenai resep roti sisir isi srikaya yang mudah dipraktikkan tanpa oven, lengkap dengan detail bahan dan langkah pembuatannya.

Selain itu, akan dibahas pula berbagai aspek menarik seputar roti sisir dan selai srikaya, mulai dari sejarah, variasi, hingga tips penyimpanan. Pembuatan roti sisir isi srikaya tanpa oven dapat dilakukan dengan metode kukus atau menggunakan teflon/oven tangkring. Berikut adalah resep yang diadaptasi untuk kemudahan praktik di rumah, dimulai dengan bahan-bahan roti dan isian srikaya. Bahan untuk roti: tepung terigu, tepung maizena, gula halus, garam, ragi, susu cair, mentega, telur, dan vanili.

Untuk isian srikaya: santan, gula, telur, jahe iris tipis, kayu manis, dan daun pandan. Langkah pembuatan roti: campurkan semua bahan kering, lalu tambahkan bahan basah. Uleni hingga rata dan elastis. Bulatkan adonan, letakkan dalam wadah yang sudah diolesi minyak, tutup dengan plastik wrap atau kain bersih.

Diamkan selama 45-60 menit hingga mengembang dua kali lipat. Kempiskan adonan, bagi menjadi 10-12 bagian. Pipihkan setiap bagian, olesi dengan margarin, lalu tumpuk dan potong memanjang menyerupai sisir. Ambil satu lembar adonan yang sudah dipotong, olesi dengan selai srikaya, lalu tumpuk dengan lembaran lain.

Susun adonan yang sudah diisi dan dilipat secara berdiri dan rapat di dalam loyang yang sudah diolesi margarin atau dialasi kertas roti. Selanjutnya, pilih salah satu metode tanpa oven. Jika menggunakan kukusan, panaskan kukusan hingga beruap banyak. Kukus roti selama 15-20 menit dengan api sedang hingga matang.

Pastikan tutup kukusan dibungkus kain agar uap air tidak menetes ke roti. Jika menggunakan teflon atau oven tangkring, panaskan dengan api kecil. Letakkan loyang berisi roti di dalamnya. Panggang hingga matang dan berwarna keemasan, balik sesekali jika menggunakan teflon agar matang merata.

Setelah matang, angkat dan berikan isian srikaya di antara lapisan roti jika belum dilakukan. Roti siap disajikan. Asal-usul roti sisir di Indonesia dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, di mana bangsa Belanda memperkenalkan berbagai jenis roti dan teknik pembuatannya. Teknik-teknik ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal dengan menggunakan bahan dan selera yang sesuai dengan kondisi setempat.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa cikal bakal roti sisir bermula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Solo dan Semarang, dibuat oleh para pedagang Tionghoa yang menggabungkan teknik pembuatan roti tradisional dengan bahan lokal. Toko Roti Matahari di Pasuruan, didirikan pada 1955, dikenal sebagai salah satu yang pertama kali memperkenalkan roti sisir. Penamaan "roti sisir" diambil dari bentuk adonan yang dipotong memanjang seperti sisir. Sementara itu, selai srikaya adalah olesan roti populer di Asia Tenggara.

Di Indonesia, selai srikaya umumnya berbahan dasar santan, telur, gula, dan pandan. Konon nama "srikaya" diambil dari bahasa Melayu yang berarti "cerah". Di Malaysia dan Singapura, selai ini dikenal sebagai kaya. Perbedaan utama antara selai srikaya dan selai kayu manis adalah bahan dasarnya; srikaya menggunakan santan sementara kayu manis menggunakan tepung terigu dan rempah.

Seiring waktu, roti sisir telah berkembang dengan berbagai variasi, seperti roti sisir keju, roti sisir cokelat, atau roti sisir dengan varian rasa lainnya. Secara tradisional, roti sisir disajikan dengan olesan mentega gula, namun kini banyak varian isian yang muncul. Roti ini sering dijadikan oleh-oleh atau camilan sehari-hari. Untuk penyimpanan, roti sisir sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup di suhu ruangan hingga tiga hari atau bisa didinginkan untuk memperpanjang masa simpan.

Roti sisir isi srikaya tanpa oven menjadi solusi ideal bagi mereka yang ingin mencoba cita rasa kuliner Indonesia dengan pendekatan praktis. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah sederhana, siapa pun dapat menikmati roti lembut dan harum ini di rumah. Inovasi ini memastikan bahwa warisan kuliner seperti roti sisir tetap relevan dan dapat dinikmati oleh generasi baru





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Roti Sisir Srikaya Resep Tanpa Oven Kuliner Indonesia Camilan Tradisional

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