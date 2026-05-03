Resep Roti Jagung Vegan yang Mudah dan Lezat untuk Pemula

Pelajari cara membuat roti jagung vegan yang lembut dan manis tanpa telur dan susu. Resep ini cocok untuk pemula dan siapa saja yang ingin mencoba camilan sehat di rumah.

Banyak orang masih berpikir bahwa membuat kue tanpa telur dan susu adalah hal yang sulit, bahkan hasilnya akan keras dan hambar. Padahal, roti jagung merupakan salah satu hidangan klasik yang sangat populer, baik sebagai pendamping sup atau sekadar camilan sore.

Yang menarik, versi vegan dari roti jagung ini justru sering dianggap lebih enak karena rasa manis alaminya lebih terasa. Resep ini dirancang agar siapa saja, bahkan pemula dalam baking, bisa berhasil membuatnya di rumah. Mari kita simak cara membuatnya secara detail. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti jagung vegan ini antara lain susu nabati seperti susu kedelai, almond, atau oat.

Untuk membuat susu nabati menjadi vegan buttermilk, cukup tambahkan sedikit perasan lemon ke dalamnya. Setelah itu, panaskan oven hingga suhu 200°C dan siapkan loyang kotak atau bulat yang sudah diolesi minyak atau dilapisi dengan kertas roti. Selanjutnya, buat lubang di tengah campuran tepung, lalu tuangkan susu nabati, minyak, dan applesauce. Aduk perlahan menggunakan spatula, dan jangan mengocok terlalu kuat.

Rahasia agar roti jagung ini tidak pecah saat dipotong adalah jangan memanggangnya terlalu lama. Segera angkat begitu permukaannya berwarna kuning keemasan. Cara membuat roti jagung vegan ini sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memasak. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, siapa saja bisa menyajikan camilan sehat dan lezat di rumah.

Selain itu, roti jagung vegan ini juga cocok untuk mereka yang memiliki alergi terhadap telur atau susu. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencoba resep ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil! KOMPAS.com berkomitmen untuk memberikan informasi yang jernih, tepercaya, dan berimbang.

Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Ultimatum Mahasiswa: Demo Lebih Besar Ancam Digelar Senin. Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roti Jagung Vegan Resep Mudah Camilan Sehat Baking Pemula

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resep Telur Dadar Padang, Ini Rahasia Bikin Tebal dan Tidak KempisIni resep telur dadar padang yang lezat dan tidak kempis. Cara membuatnya mudah dengan bahan sederhana yang bisa ditemukan di dapur.

Read more »

Resep Bola-Bola Tahu, Camilan Renyah dan BergiziBola-bola tahu adalah camilan populer di Indonesia dengan tekstur renyah luar dan lembut dalam. Praktis dibuat, cocok untuk teman santai atau ide usaha rumahan. Artikel ini menyajikan resep dasar, variasi, dan tips untuk hasil terbaik.

Read more »

Petani Kena Imbas UU Ciptaker, Aliansi GEBRAK: Tentara Sekarang Ikut Tanam Jagung!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Lagi, Roti Gambang Masuk 50 Daftar Roti Terenak Dunia 2026 Versi CNNPopularitas roti gambang di kancah internasional nyaris tak pernah meredup. Roti khas Betawi ini berkali-kali masuk daftar makanan terenak di dunia.

Read more »

Resep Telur Dadar Sosis Sederhana, Menu Makan Malam Praktis 5 BahanResep telur dadar mungkin terdengar biasa, tapi resep telur dadar sosis bisa jadi lauk yang istimewa.

Read more »

Resep Sandwich Cokelat Kacang Renyah, Ide Camilan Simple dari Roti TawarRoti tawar bisa dijadikan camilan simple dalam resep sandwich cokelat kacang renyah ini.

Read more »