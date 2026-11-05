Resep Roti Gulung Pisang Cokelat: Panduan Lengkap dari Kementan

Ikuti panduan resmi Kementan untuk membuat roti gulung pisang cokelat. Pelajari bahan, langkah memasak, dan tips anti bocor untuk camilan sehat.

Kementerian Pertanian melalui Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Tengah telah merilis panduan resmi untuk mengolah pisang menjadi camilan praktis bernama roti gulung pisang cokelat. Panduan teknis ini diterbitkan pada Kamis (5/11) sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi pisang menjadi berbagai produk pangan yang bernilai tambah tinggi. Camilan ini menawarkan perpaduan rasa manis dan gurih yang cocok dinikmati sebagai pendamping teh atau kopi di sore hari.

Mekanisme Pengolahan Roti Gulung Pisang

Kementerian Pertanian dan BRMP Jawa Tengah menjelaskan bahwa pisang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan dengan karakteristik berbeda. Roti gulung pisang menjadi rekomendasi utama karena kombinasi tekstur lembut antara roti dan buah pisang menciptakan daya tarik rasa yang menggugah selera. Proses pengolahannya dirancang agar praktis dan dapat dilakukan di rumah dengan alat sederhana.

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Panduan ini menekankan bahwa penggunaan cokelat dalam berbagai bentuk, seperti batang, meses, atau pasta, dapat meningkatkan profi rasa. Perpaduan antara manisnya pisang matang dan cokelat menghasilkan camilan yang ideal untuk dinikmati bersama keluarga saat masih hangat. Proses pemasakan dapat menggunakan teflon dengan margarin atau digoreng dengan minyak secukupnya hingga permukaan kecokelatan.

Panduan Bahan dan Preparasi dari Kementan

Petunjuk Teknis Aneka Olahan Berbasis Pisang tahun 2026 yang diterbitkan BRMP Jawa Tengah mensyaratkan penggunaan dua buah pisang matang, disarankan jenis pisang kepok atau pisang raja untuk tekstur optimal. Bahan utama lainnya meliputi roti tawar, telur, susu cair, dan margarin sebagai media memasak. Tepung panir disediakan sebagai opsi tambahan jika diinginkan lapisan luar yang renyah.

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Proses preparasi dimulai dengan memipihkan roti tawar agar lebih mudah digulung. Potongan pisang dan cokelat diletakkan di salah satu sisi roti, kemudian digulung perlahan sambil ditekan ringan untuk memastikan bentuk padat. Bagian ujung gulungan direkatkan dengan sedikit kocokan telur untuk mencegah isian keluar saat dimasak. Celupkan seluruh permukaan roti ke dalam campuran telur dan susu, lalu gulingkan di atas tepung panir jika ingin lapisan renyah.

Teknik Memasak dan Solusi Anti Bocor

BRMP Jawa Tengah memberikan instruksi spesifik untuk mencegah bagian ujung gulungan terbuka selama proses pemasakan. Masalah kebocoran sering terjadi jika posisi sambungan tidak menghadap permukaan wajan pada saat pertama kali dimasukkan ke teflon. Memasak dengan api kecil hingga sedang sangat direkomendasikan untuk menjaga bentuk gulungan tetap stabil dan cokelat tidak meleleh keluar secara berlebihan.

Setelah matang, roti harus segera diangkat dan diletakkan di atas piring yang dialasi tisu dapur. Langkah ini bertujuan untuk menyerap sisa minyak atau margarin yang menempel agar camilan tidak terasa berminyak berlebihan. Panduan ini juga menyarankan untuk menunggu roti mendingin sebentar sebelum disajikan agar tekstur luar tetap renyah dan cokelat di dalam masih lembut saat disantap.

Optimasi Rasa dan Strategi Penyimpanan

Kementerian Pertanian menyediakan opsi kreasi tambahan untuk menyesuaikan selera, seperti penambahan keju parut untuk perpaduan rasa manis dan gurih. Taburan gula halus atau meses juga dapat ditambahkan untuk sentuhan manis ekstra. Camilan ini sebaiknya dinikmati saat masih hangat untuk mendapatkan pengalaman rasa yang optimal.

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Untuk strategi penyimpanan atau pengiriman sebagai bekal, panduan resmi menyarankan menunggu hingga roti benar-benar tidak panas sebelum dimasukkan ke dalam wadah. pendinginan awal ini mencegah uap air trapped di dalam wadah yang dapat membuat lapisan tepung panir menjadi lembek dan kehilangan kerenyahannya. Penggunaan jenis pisang seperti pisang uli juga dapat menjadi variasi tekstur sesuai ketersediaan di pasar lokal.