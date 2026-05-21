Resep Pizza Mini dari Kulit Roti Tawar: Mudah, Cepat, dan Lezat

Resep pizza mini dari kulit roti tawar ini cocok untuk pemula dan keluarga. Resep ini mudah dibuat, hemat waktu dan biaya, dan bisa dinikmati kapan saja.

Pizza mini dari roti tawar sangat cocok dijadikan bekal sekolah , camilan keluarga, atau hidangan saat santai di rumah. Rasanya tetap enak meskipun menggunakan bahan sederhana karena bisa dikreasikan dengan berbagai topping seperti sosis, keju, dan sayuran.

Inilah yang membuat resep ini digemari oleh banyak orang, terutama pemula di dunia memasak. Selain mudah dibuat, cara membuat pizza mini dari kulit roti tawar juga lebih hemat waktu dan biaya. Tidak perlu oven mahal, bahkan bisa dimasak menggunakan teflon biasa di rumah. Karena itu, resep ini menjadi solusi cepat untuk menikmati pizza tanpa ribet.

Berikut Liputan6 memberikan ulasan lengkapnya untuk Anda, Kamis (21/5/2026). Sebelum memulai cara membuat pizza mini dari kulit roti tawar, siapkan terlebih dahulu semua bahan yang diperlukan. Bahan-bahan ini sangat mudah ditemukan di toko atau minimarket terdekat. Anda juga bisa menyesuaikan topping sesuai selera keluarga.

Keju mozzarella atau keju cheddar parut, oregano atau parsley kering, susu cair (opsional untuk tambahan rasa gurih). Bahan-bahan di atas bisa dikombinasikan sesuai selera. Semakin variatif topping yang digunakan, semakin menarik hasil pizza mini yang dibuat. Anda juga bisa menyesuaikan dengan bahan yang ada di rumah.

Cara membuat pizza mini dari kulit roti tawar sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Resep ini cocok untuk pemula yang ingin mencoba membuat makanan ala restoran di rumah. Dengan langkah yang tepat, hasilnya bisa renyah di luar dan lembut di dalam. Ambil roti tawar secukupnya lalu pipihkan sedikit menggunakan rolling pin atau botol kaca.

Tujuannya agar roti lebih padat dan tidak mudah hancur saat diberi topping. Setelah itu, olesi permukaan roti dengan sedikit margarin agar lebih gurih. Oleskan saus tomat atau saus pizza secara merata di atas permukaan roti. Jangan terlalu banyak agar roti tidak lembek saat dipanggang.

Tambahkan sedikit mayones jika ingin rasa yang lebih creamy. Tambahkan topping seperti sosis, ayam suwir, jagung, atau sayuran sesuai selera. Susun secara merata agar rasa pizza lebih seimbang di setiap gigitan. Kombinasi bahan ini akan membuat pizza mini terasa lebih kaya rasa.

Setelah semua topping tersusun, taburkan keju parut di atasnya. Keju akan meleleh saat dipanaskan dan memberikan rasa gurih yang khas. Pastikan semua bahan tertutup rata oleh keju agar hasilnya lebih menarik. Panaskan teflon dengan api kecil lalu letakkan pizza mini di atasnya.

Tutup teflon agar panas merata dan keju cepat meleleh. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 5–10 menit. Cek bagian bawah roti agar tidak gosong. Jika sudah kecokelatan dan keju meleleh sempurna, angkat pizza dari teflon.

Pastikan teksturnya renyah namun tidak terlalu keras. Angkat pizza mini dan letakkan di piring saji. Tambahkan sedikit oregano di atasnya untuk aroma yang lebih harum. Pizza siap disajikan selagi hangat.

Potong pizza mini menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dimakan. Sajikan bersama saus tambahan jika suka rasa lebih kuat. Pizza mini dari roti tawar siap dinikmati bersama keluarga





