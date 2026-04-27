Resep Mudah Martabak Manis Tanpa Ragi dengan Takaran Sendok

Pelajari cara membuat martabak manis yang lembut dan bersarang tanpa menggunakan ragi, dengan takaran sendok yang praktis dan mudah diikuti. Cocok untuk pemula!

Martabak manis, camilan favorit banyak orang, kini semakin mudah dibuat di rumah dengan resep adonan sederhana tanpa ragi . Metode ini sangat ideal bagi pemula yang ingin menikmati martabak lembut, bersarang, dan manis tanpa ribet.

Tanpa proses fermentasi yang lama, pembuatan martabak manis menjadi lebih cepat dan praktis. Takaran sendok yang digunakan juga menghilangkan kebutuhan akan timbangan dapur, memudahkan siapa saja untuk bereksperimen di dapur. Meskipun sederhana, teknik pengolahan adonan tetap krusial untuk menghasilkan kualitas yang setara dengan penjual kaki lima. Bahan-bahan yang mudah didapat dan langkah-langkah yang jelas memungkinkan Anda menciptakan hidangan lezat untuk keluarga.

Anda juga dapat berkreasi dengan berbagai topping sesuai selera. Resep ini mengandalkan kombinasi baking powder dan baking soda sebagai pengganti ragi untuk menghasilkan tekstur bersarang yang khas. Bahan-bahan ini bereaksi saat dipanaskan, menciptakan gelembung udara yang membuat martabak menjadi empuk dan lezat. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampurkan tepung terigu, gula pasir, baking powder, garam, dan vanili bubuk dalam wadah besar.

Setelah tercampur rata, buat lubang di tengahnya dan masukkan telur serta sebagian susu cair. Aduk perlahan sambil menambahkan sisa susu sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi licin dan tidak bergerindil. Minyak goreng kemudian ditambahkan untuk memberikan kelembutan dan mencegah adonan kering. Adonan didiamkan selama minimal 30 menit hingga 1 jam agar bahan-bahan menyatu dan gluten rileks.

Tepat sebelum dimasak, baking soda dimasukkan dan diaduk cepat hingga rata. Penambahan baking soda di akhir ini sangat penting untuk memaksimalkan pembentukan sarang. Setiap langkah, mulai dari pencampuran bahan kering hingga penambahan baking soda, memiliki peran penting dalam menghasilkan martabak manis yang sempurna. Teknik memasak juga sama pentingnya dengan pembuatan adonan.

Gunakan api kecil cenderung sedang agar martabak matang merata tanpa gosong. Pastikan wajan atau teflon sudah benar-benar panas sebelum menuangkan adonan untuk memicu reaksi baking soda dan membentuk sarang. Hindari mengaduk adonan berlebihan setelah baking soda dimasukkan agar gas yang terbentuk tidak hilang. Segera setelah martabak diangkat dari wajan, olesi permukaannya dengan mentega atau margarin agar tetap lembut dan harum.

Menutup wajan saat memasak juga membantu memerangkap panas dan memastikan adonan matang sempurna hingga ke bagian atas. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat menghindari kegagalan umum dan menghasilkan martabak manis yang lezat dengan tekstur bersarang yang sempurna. Adonan ini adalah solusi praktis bagi mereka yang ingin membuat martabak manis tanpa ragi dengan takaran sendok, sehingga lebih mudah dan cepat. Hasilnya adalah martabak yang lembut, bersarang, dan siap dinikmati bersama keluarga





