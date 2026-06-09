Resep Membuat Apem Beras Panggang Empuk dan Lezat untuk Acara Syukuran

Pelajari cara membuat apem beras panggang dengan bahan sederhana dan teknik fermentasi yang tepat. Ikuti panduan lengkap ini untuk menikmati kue tradisional berisi nilai budaya yang tuggediwariskan.

Di berbagai daerah di Indonesia, apem sering dihidangkan dalam acara syukuran, pertemuan keluarga, hingga perayaan hari besar tertentu. Selain memiliki rasa yang lezat, kue ini juga menyimpan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Proses pembuatan apem beras panggang tidak terlalu rumit. Dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan, siapa saja dapat mencoba membuatnya sendiri di rumah. Berikut adalah panduan lengkap membuat apem beras panggang yang empuk dan lezat. Langkah pertama adalah menyiapkan santan dengan merebus santan bersama daun pandan dan garam.

Penting untuk terus mengaduk santan hingga mendidih guna mencegah santan pecah. Setelah mendidih, angkat dan biarkan santan mendingin hingga mencapai suhu hangat kuku. Tape singkong harus dilumatkan hingga benar-benar halus, pastikan tidak ada serat yang tersisa. Jika menggunakan telur, kocok gula, telur, dan vanili bubuk hingga larut merata.

Kemudian, masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan ke dalam campuran ini dan aduk hingga tercampur rata. Campurkan tepung beras, tepung terigu (jika resep menggunakannya), gula pasir, dan ragi instan dalam wadah terpisah. Aduk semua bahan kering tersebut hingga merata. Masukkan campuran tape singkong (beserta telur, jika digunakan) ke dalam wadah berisi bahan kering.

Tuangkan santan hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan menjadi licin tanpa gumpalan. Biarkan adonan di tempat yang hangat selama minimal satu hingga dua jam agar mengembang hingga dua kali lipat dan muncul gelembung-gelembung di permukaannya, menandakan ragi bekerja dengan baik. Panaskan oven pada suhu sekitar 180 derajat Celsius. Sambil menunggu oven panas, olesi cetakan apem atau cetakan kue lumpur dengan sedikit minyak atau margarin agar tidak lengket.

Setelah adonan mengembang sempurna, aduk perlahan voor menghilangkan gas yang terperangkap. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan; jangan mengisi terlalu penuh, cukup sekitar tiga per empat bagian cetakan. Panggang dalam oven yang sudah panas selama sekitar 20 hingga 30 menit, atau hingga apem matang, permukaannya berwarna kuning kecoklatan, dan merekah indah. Setelah matang, angkat apem dari oven, biarkan sedikit mendingin di dalam cetakan sebelum dikeluarkan.

Sajikan selagi hangat untuk menikmati kelezatan maksimalnya. Apem beras panggang dapat Dian travaux dengan berbagai variasi. Untuk rasa karamel yang unik, ganti sebagian gula pasir dengan gula merah yang sudah disisir. Larutkan gula merah ini dengan sedikit santan sebelum dicampurkan ke adonan.

Alternatifnya, sajikan dengan saus kinca yang terbuat dari gula merah cair dimasak bersama santan dan daun pandan. Beberapa kreasi saus kinca juga menggunakan durian untuk rasa yang lebih istimewa. Bahan utama resep ini adalah tepung beras, santan, gula pasir, tape singkong, dan ragi instan. Tape singkong memberikan rasa khas, membantu fermentasi, dan menghasilkan tekstur apem yang empuk dan berserat.

Adonan apem umumnya membutuhkan waktu fermentasi sekitar satu hingga dua jam hingga mengembang dua kali lipat. Kue apem melambangkan permohonan ampunan atau maaf, berasal dari kata Arab "afuwwun" atau "affan"





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