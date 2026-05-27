Resep Dendeng Cabe Ijo Ala Padang dari Daging Kurban yang Autentik dan Lezat

Pelajari cara membuat dendeng cabe ijo khas Padang dari daging kurban dengan teknik batokok yang menghasilkan tekstur empuk dan bumbu meresap.

Hidangan khas Minangkabau ini tidak hanya menawarkan cita rasa pedas gurih yang khas, tetapi juga merupakan cara efektif untuk mengawetkan daging agar dapat dinikmati lebih lama.

Dendeng cabe ijo, atau sering juga disebut dendeng batokok lado mudo, adalah salah satu varian dendeng yang sangat populer di rumah makan Padang. Keistimewaannya terletak pada tekstur daging sapi yang empuk namun renyah, berpadu sempurna dengan sambal cabai hijau yang segar, pedas, dan sedikit asam. Proses pembuatannya dengan teknik 'batokok' atau memukul-mukul daging setelah digoreng, yang bertujuan agar bumbu lebih meresap dan teksturnya menjadi lebih lembut.

Artikel ini akan memaparkan secara lengkap resep dendeng cabe ijo ala Padang dari daging kurban yang otentik dan lezat di rumah. Untuk membuat dendeng cabe ijo, bahan-bahan yang diperlukan antara lain 500 gram daging sapi (disarankan bagian has dalam atau paha belakang karena sedikit lemak dan empuk), 1-2 buah tomat hijau (opsional, untuk kesegaran dan warna), dan bumbu halus seperti bawang putih, ketumbar, lengkuas, jahe, dan kunyit.

Langkah pertama adalah mengiris tipis daging sapi melebar dan searah serat, dengan ketebalan sekitar 0,5 cm. Mengiris daging dalam kondisi setengah beku dapat mempermudah proses ini. Selanjutnya, masukkan irisan daging ke dalam panci dan tambahkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, serai geprek (jika pakai), dan garam. Tuang air secukupnya hingga daging terendam; jika menggunakan air kelapa, ini akan membuat daging lebih empuk dan gurih.

Masak daging dengan api kecil hingga empuk dan air menyusut hampir habis, yang bisa memakan waktu sekitar 45 menit hingga 2 jam tergantung jenis daging. Setelah daging dingin, pukul-pukul irisan daging menggunakan ulekan atau pemukul daging hingga pipih dan seratnya terbuka. Teknik ini disebut 'batokok' dan membantu bumbu meresap serta membuat daging lebih empuk. Goreng daging yang sudah dipipihkan hingga matang, kecoklatan, dan agak garing; beberapa resep menyarankan menggoreng sebentar saja untuk dendeng lambok (lembab).

Untuk sambal cabe ijo, tumbuk kasar cabai hijau (besar dan keriting), bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau (jika pakai) menggunakan cobek agar teksturnya tetap kasar dan otentik. Hindari penggunaan blender. Tumis bumbu tumbuk kasar dan daun jeruk hingga layu dan harum, lalu tambahkan garam, gula (jika pakai), dan air jeruk nipis atau air asam jawa. Air jeruk nipis membantu menjaga warna cabai agar tidak cepat menghitam dan memberikan kesegaran.

Setelah itu, masukkan dendeng yang sudah digoreng ke dalam tumisan sambal cabe ijo, aduk rata, dan angkat. Sajikan dendeng cabe ijo ala Padang selagi hangat dengan nasi putih. Inovasi olahan daging kurban tidak harus selalu identik dengan masakan santan atau berkuah. Ada banyak cara untuk memodifikasi dan menciptakan hidangan baru yang lezat dari daging kurban, seperti resep dendeng cabe ijo ala Padang dari daging kurban ini.

Daging kambing, misalnya, dapat diolah menjadi hidangan lada hitam yang kaya rempah, memberikan sensasi rasa yang berbeda. Inspirasi juga bisa datang dari hidangan daerah lain di Indonesia, seperti krengsengan daging, yang menawarkan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas. Agar resep dendeng cabe ijo ala Padang dari daging kurban menghasilkan rasa autentik seperti di rumah makan Padang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: jangan mengulek sambal terlalu halus supaya teksturnya khas.

Pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai pemilihan daging dan teknik batokok. Dendeng cabe ijo adalah pilihan yang tepat karena merupakan metode pengawetan daging yang efektif, memungkinkan daging kurban dinikmati lebih lama, serta menghasilkan hidangan yang lezat dan variatif. Untuk dendeng yang empuk dan berserat baik, disarankan menggunakan daging sapi bagian has dalam (tenderloin) atau paha belakang karena memiliki sedikit lemak dan urat.

Teknik 'batokok' atau memukul-mukul daging bertujuan untuk memipihkan daging, membuka seratnya, sehingga bumbu dapat meresap lebih baik dan tekstur daging menjadi lebih empuk. Menumbuk kasar cabai dengan cobek akan menghasilkan tekstur sambal yang lebih otentik dan rasa yang berbeda dibandingkan dengan menggunakan blender. Menambahkan air jeruk nipis atau air asam jawa saat menumis sambal dapat membantu menjaga warna cabai hijau agar tidak cepat menghitam dan memberikan kesegaran.

Idul Adha adalah salah satu perayaan besar umat Islam yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban. Warna hingga aroma, begini cara mengenali daging sapi, kerbau dan kambing. Cerita di balik warga Kudus yang 'haram' sembelih sapi setiap Idul Adha





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dendeng Cabe Ijo Resep Padang Daging Kurban Batokok Sambal Hijau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cara Membuat Dendeng Batokok Pakai Daging Kurban agar Awet dan Nikmat DisimpanSimak cara membuat dendeng batokok pakai daging kurban, resep khas Minang yang lezat, empuk, dan tahan lama.

Read more »

Resep Roti Tawar Gulung Cokelat di Teflon yang Lembut dan Lumur di LidahRoti tawar gulung cokelat adalah camilan yang menggabungkan kelembutan roti tawar dengan manisnya isian cokelat. Tekstur roti yang lembut berpadu dengan cokelat lumer menciptakan sensasi rasa yang tak terlupakan. Popularitas camilan ini tidak terlepas dari kemudahannya dalam mempersiapkan bahan-bahan serta proses memasaknya. Dengan hanya bermodalkan teflon di dapur, siapa pun bisa membuat resep roti tawar gulung cokelat di teflon yang lembut dan lumer di mulut ini. Ini adalah solusi praktis untuk menyajikan hidangan lezat tanpa harus repot.

Read more »

Resep bolu Milo 2 telur takaran sendok yang mudah dan menggugah seleraResep bolu Milo 2 telur takaran sendok yang mudah dibuat, tidak memerlukan mixer atau oven, dan hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Selain enak untuk camilan di rumah, resep ini juga memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan.

Read more »

Resep Dendeng Batokok, Masakan Khas Minang Cocok untuk Olahan Idul AdhaResep daging batokok ini bisa menjadi pilihan olahan daging Idul Adha. Makanan khas Minang yang kaya rempah dan lezat.

Read more »