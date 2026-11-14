Resep Daging Sapi Iris Saus Tiram: Tips Memasak Enak dan Gurih

Pelajari cara membuat daging sapi iris saus tiram yang lezat dan gurih. Ikuti panduan langkah demi langkah serta tips pemilihan sayuran pendamping untuk hidangan sehat.

Sebagai salah satu hidangan yang paling digemari, daging sapi iris tipis saus tiram memiliki daya tarik kuat pada aroma gurih dan cita rasa yang membuat ketagihan. Kombinasi ini dinilai sangat ideal karena rasa umami dari saus tiram bersatu sempurna dengan gurih alami daging, serta sisa lemak kecil yang membantu proses pemasakan hingga matang sempurna. Liputan6, Sabtu (14/11) menyajikan panduan lengkap mengenai resep ini untuk keluarga.

Kehadiran irisan bawang bombai menambah dimensi rasa yang lebih nikmat pada masakan, menjadikan saus tiram sebagai kunci utama kelezatan. Menurut analisis komposisi, saus tiram yang kaya rasa merupakan kombinasi terbaik untuk dipadukan dengan olahan daging di rumah, sehingga daging sapi iris akan terasa jauh lebih lezat saat dimasak bersama rempah seperti bawang.

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Rincian Bahan dan Takaran Masakan

Untuk menghasilkan menu yang pas bagi tiga hingga empat porsi, persiapan bahan baku menjadi langkah awal yang krusial. Anda perlu menyiapkan daging sapi segar dan berbagai pelengkap bumbu untuk menciptakan saus tiram yang harmonis. Jumlah takaran berikut ini dijamin dapat membantu Anda menghasilkan hidangan yang konsisten rasanya dan tidak terlalu berminyak.

Daftar bahan utama meliputi daging sapi yang siap diiris, bawang putih, bawang bombai, dan daun bawang. Selain itu, Anda juga memerlukan saus tiram, kecap asin, minyak goreng, tepung maizena, air, serta bumbu dasar seperti garam dan lada. Dengan ketersediaan semua bahan tersebut, proses memasak dapat dimulai dengan lancar tanpa perlu berhenti untuk mencari bahan tambahan di tengah jalan.

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Teknik Memasak dan Pengolahan Daging

Tahap pertama adalah mengiris daging sapi menjadi potongan tipis dengan ketebalan sekitar 2 hingga 3 milimeter. Penting untuk memotong daging secara melintang terhadap serat agar tekstur hasil akhirnya lebih mudah dikunyah dan tidak alot. Sambil menunggu, cincang bawang putih hingga halus, iris bawang bombai memanjang, dan potong daun bawang menjadi beberapa bagian untuk pelengkap akhir.

Proses marinasi dilakukan dengan mencampurkan irisan daging ke dalam wadah, lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan air, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh tepung maizena. Aduk rata hingga semua bahan melapisi permukaan daging secara merata, kemudian diamkan selama 15 hingga 20 menit agar bumbu meresap sempurna sebelum dimasak.

Siapkan juga campuran saus dengan cara mencampurkan 2 sendok makan saus tiram, kecap asin, dan 100 ml air dalam wadah lain. Panaskan minyak goreng di wajan, lalu tumis bawang putih cincang hingga aromanya keluar dan berubah warna. Masukkan irisan bawang bombai dan aduk selama sekitar satu menit hingga layu, kemudian masukkan daging yang sudah dimarinasi.

Aduk daging hingga permukaannya berubah warna, lalu tuangkan campuran saus tiram dan kecap asin. Masak hingga saus melapisi seluruh bagian daging dan daging benar-benar matang. Untuk mengentalkan saus, campurkan 1 sendok teh tepung maizena dengan 2 sendok makan air, lalu tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal. Cicipi rasa dan tambahkan garam atau lada secukupnya sebelum menambahkan potongan daun bawang di akhir proses.

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Rekomendasi Pelengkap Sayuran Sehat

Hidangan ini dapat disajikan sebagai menu utama dengan menambahkan berbagai jenis sayuran untuk melengkapi nutrisi serat, vitamin, dan mineral. Wortel dapat diiris memanjang atau tipis, lalu dimasukkan sebelum daging jika ingin mendapatkan tekstur yang lebih lunak. Wortel merupakan sumber beta-karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A yang baik untuk kesehatan.

Paprika bisa dipotong memanjang dan dimasukkan ketika daging hampir matang untuk menambah variasi warna dan rasa segar. Brokoli dapat dipotong menjadi kuntum kecil lalu direbus sebentar sebelum dicampurkan ke dalam tumisan untuk mengatur waktu masak, karena brokoli tidak membutuhkan waktu lama dalam wajan.

Untuk variasi lain, jamur kancing dapat diiris dan ditumis bersama bawang bombai karena kemampuannya menyerap saus tiram sehingga rasanya menyatu dengan bumbu. Buncis yang dipotong sepanjang 3 hingga 4 sentimeter dapat dimasukkan sebelum daging atau ditumis terpisah lalu dicampurkan saat saus sudah masuk. Sawi hijau juga bisa menjadi pilihan dengan memisahkan batang dan daun, dimana batang dimasukkan lebih dulu untuk menyamakan tingkat kematangan dengan daunnya.