Resep Brulee Toast Roti Tawar: Camilan Creamy, Lumer, dan Renyah untuk Sarapan Praktis

Panduan lengkap membuat brulee toast roti tawar dengan custard creamy, isian keju lumer, dan karamel renyah, serta tips praktis untuk hasil sempurna di rumah.

Brulee toast roti tawar kini menjadi pilihan favorit di kalangan pecinta sarapan dan camilan karena menggabungkan tekstur roti panggang yang lembut dengan lapisan gula karamel renyah di permukaan.

Terinspirasi dari klasik Prancis crème brûlée, hidangan ini menyajikan perpaduan rasa manis, creamy, dan gurih yang memanjakan lidah. Isian keju leleh dan custard lembut menambah kelezatan, menjadikannya cocok dinikmati saat bersantai maupun sebagai sajian istimewa di rumah. Popularitas brulee toast terus meroket berkat cara pembuatannya yang praktis dan tidak memerlukan peralatan khusus. Dengan bahan sederhana seperti roti tawar tebal, susu, telur, gula, mentega, dan keju, siapa saja dapat menciptakan camilan kekinian ini tanpa kesulitan.

Kunci utama keberhasilan terletak pada teknik perendaman roti dalam adonan custard serta proses pemanggangan yang tepat, sehingga bagian dalam tetap lembut sementara bagian luar menjadi renyah berkaramel. Untuk memulai, siapkan mangkuk dan campurkan telur, susu cair, gula pasir, ekstrak vanila, serta sejumput garam. Kocok hingga tercampur rata membentuk adonan custard halus. Ambil dua lembar roti tawar tebal, beri isian keju cheddar atau mozzarella di tengahnya, lalu tutup dengan lembar roti lainnya membentuk sandwich.

Celupkan sandwich ke dalam adonan custard hingga seluruh permukaan terserap secara merata, lalu diamkan beberapa menit agar tekstur menjadi lebih creamy. Panaskan mentega atau margarin dalam wajan anti lengket dengan api sedang, kemudian panggang roti hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan bagian dalamnya matang sempurna. Alternatifnya, gunakan oven pada suhu dua ratus derajat Celsius selama kira-kira lima belas menit.

Setelah roti matang, taburi permukaannya dengan gula pasir secukupnya dan karamelisasi menggunakan cooking torch hingga gula meleleh dan berubah menjadi lapisan karamel berwarna keemasan. Bagi yang tidak memiliki torch, cukup panaskan sendok logam di atas api hingga sangat panas, lalu sentuh perlahan pada gula hingga mencair dan membentuk kerak karamel. Brulee toast siap disajikan selagi hangat, sehingga sensasi creamy dan keju lumer terasa maksimal. Agar hasil brulee toast semakin istimewa, perhatikan beberapa tips penting.

Pilihlah roti tawar dengan irisan tebal agar dapat menahan rendaman custard tanpa hancur serta menyerap lebih banyak cairan untuk tekstur yang kaya. Jika memungkinkan, rendam roti dalam adonan custard semalaman di dalam kulkas; proses ini memungkinkan roti menyerap seluruh rasa dan menghasilkan kelembutan yang luar biasa. Untuk custard yang lebih mewah, gunakan kuning telur saja dan ganti susu dengan heavy cream atau half‑and‑half. Tambahkan keju mozzarella atau cheddar di antara dua lembar roti sebelum direndam untuk efek lumer yang menggoda.

Saat melakukan karamelisasi, pastikan tidak menumpuk gula terlalu tebal agar karamel terbentuk merata tanpa gosong. Penggunaan api sedang saat memanggang juga penting agar bagian dalam matang sempurna tanpa bagian luar terbakar. Dengan mengikuti langkah‑langkah ini, brulee toast roti tawar dapat menjadi camilan yang creamy, lumer, dan renyah, cocok untuk dinikmati sendiri atau dijual sebagai produk rumahan yang menjanjikan





