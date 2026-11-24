Pelajari cara membuat bakwan rebon daun kucai yang renyah dan gurih dengan panduan langkah demi langkah dari Liputan6.com serta tips kesehatan dari KKP.

Berbagai pilihan camilan rumahan dapat menjadi pelengkap yang ideal untuk makan siang maupun makan malam, salah satunya adalah bakwan rebon daun kucai. Liputan6.com merangkum resep lengkap untuk hidangan renyah dan gurih ini pada Selasa, 24 November 2026, yang bisa dicoba oleh siapa saja di rumah.

Proses pembuatan bakwan jenis ini relatif mudah dan tidak memerlukan bahan-bahan yang sulit ditemukan di pasaran. Dengan kombinasi tepung, rempah segar, dan udang rebon kering, Anda dapat menghasilkan gorengan yang nikmat dan praktis dihidangkan bersama teh hangat atau kopi.

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Komposisi Bahan Utama Bakwan

Sebelum memulai proses memasak, siapkan bahan-bahan inti yang telah diukur dengan tepat untuk memastikan hasil yang maksimal. Anda memerlukan 100 gram udang rebon kering, 2 sendok makan tepung beras, serta 3 butir bawang merah yang telah dihaluskan.

Tambahkan juga 1/2 sendok teh kaldu bubuk sebagai penguat rasa jika diinginkan. Persiapan awal sangat krusial karena udang rebon kering sebaiknya diperiksa terlebih dahulu dan dibersihkan dari kotoran yang mungkin menempel pada permukaannya.

Jika udang rebon terasa terlalu asin, bilaslah sebentar menggunakan air bersih kemudian tiriskan hingga airnya tidak terlalu banyak. Bersihkan udang rebon secara menyeluruh dan tiriskan dengan baik sebelum dicampur ke dalam adonan campuran tepung.

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Teknik Pengolahan Adonan dan Gorengan

Potong daun kucai menjadi bagian kecil agar mudah tercampur secara merata dengan adonan tepung. Jika Anda menggunakan wortel, potong tipis-tipis supaya bahan tersebut cepat matang ketika digoreng dalam minyak panas. Masukkan tepung terigu dan tepung beras ke dalam wadah besar sebagai dasar adonan.

Tambahkan bawang putih, bawang merah yang dihaluskan, ketumbar, merica, garam, serta kaldu bubuk ke dalam campuran tepung. Aduk perlahan hingga semua bahan kering tercampur rata sebelum menambahkan bahan basah dan sayuran. Selanjutnya, masukkan udang rebon, daun kucai, dan wortel ke dalam campuran tepung.

Aduk secara perlahan agar seluruh bahan tersebar merata dalam adonan tepung tanpa hancur. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk untuk mencapai konsistensi yang tepat. Pastikan adonan tidak terlalu encer atau terlalu kental agar bakwan dapat mempertahankan bentuknya dengan sempurna.

Tips Menggoreng Agar Bakwan Tetap Renyah

Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang dan pastikan minyak cukup banyak agar bakwan dapat matang merata. Minyak yang belum cukup panas dapat membuat bakwan menyerap lebih banyak lemak, sedangkan minyak yang terlalu panas bisa membuat bagian luar cepat kecokelatan sebelum bagian dalam benar-benar matang.

Ambil satu sendok sayur adonan, kemudian tuangkan perlahan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian bawahnya kokoh, lalu balik agar kedua sisi matang merata dengan sempurna. Angkat bakwan segera setelah berwarna kuning keemasan dan terlihat renyah dari permukaan minyak.

Angkat bakwan dan tiriskan minyaknya dengan hati-hati. Letakkan di atas saringan atau rak peniris agar uap panas tidak terperangkap dan teksturnya tetap renyah lebih lama. Hindari menumpuk bakwan ketika masih panas karena uap yang terperangkap dapat membuat teksturnya lebih cepat lembek.

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Manfaat Gizi Udang Rebon Menurut KKP

Udang rebon bukan sekadar bahan tambahan untuk memberikan rasa gurih pada gorengan rumahan. Bahan makanan berukuran kecil ini juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam 100 gram udang rebon kering terdapat sekitar 59,15 gram protein yang merupakan angka signifikan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa udang rebon dapat menjadi salah satu sumber protein dari hasil perikanan yang baik untuk tubuh. Penggunaan udang rebon dalam bakwan juga memberikan cita rasa khas sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak tambahan penyedap buatan.

Sementara itu, daun kucai memberikan aroma tersendiri yang membuat gorengan terasa lebih nikmat dan unik. Meski begitu, jumlah garam dalam adonan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat keasinan udang rebon yang digunakan agar rasa tidak berlebihan dan tetap seimbang.

Saran Penyajian dan Keamanan Minyak

Bakwan rebon daun kucai paling nikmat disantap selagi hangat bersama keluarga atau teman. Untuk menambah cita rasa, gorengan ini bisa disajikan bersama cabai rawit hijau, sambal kacang, atau saus sambal. Jika ingin menjadikannya teman bersantai, bakwan juga cocok dipadukan dengan teh hangat atau kopi.

Sementara untuk menu makan keluarga yang lebih lengkap, gorengan ini bisa menjadi pelengkap nasi putih dan sayur berkuah yang menggugah selera. Agar kualitas gorengan tetap terjaga, sebaiknya buat baknan sesuai kebutuhan dan hindari menyimpannya terlalu lama dalam kondisi terbuka.

Dalam hal pengolahan, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas minyak goreng. Minyak yang sudah berubah warna, berbau tidak sedap, atau digunakan berulang kali sebaiknya tidak digunakan kembali untuk menggoreng demi kesehatan.

Pertanyaan umum sering muncul mengenai apakah udang rebon harus dicuci sebelum digunakan. Jawabannya adalah ya, udang rebon sebaiknya diperiksa dan dibilas sebentar menggunakan air bersih jika diperlukan. Setelah itu, tiriskan agar tidak membawa terlalu banyak air ke dalam adonan yang bisa mengganggu kerenyahan hasilnya.