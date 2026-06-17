Resep Ayam Pedas Khas Banyuwangi yang Lezat dan Otentik

Cara membuat ayam pedas khas Banyuwangi yang lezat dan otentik dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya relatif sederhana, namun tetap menghasilkan rasa autentik yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Ayam pedas khas Banyuwangi memiliki cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan sensasi pedas yang menggugah selera. Masakan khas ujung timur Pulau Jawa ini sering memadukan cabai, bawang, terasi, serta berbagai bumbu tradisional yang menghasilkan rasa gurih, pedas, dan sedikit aroma khas yang menggoda.

Tak heran jika hidangan ini menjadi salah satu favorit masyarakat Banyuwangi maupun para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Kabar baiknya, kelezatan ayam pedas khas Banyuwangi juga bisa dihadirkan di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya relatif sederhana, namun tetap menghasilkan rasa autentik yang cocok disantap bersama nasi hangat. Cuci bersih ayam yang telah dipotong-potong.

Untuk mendapatkan aroma khas Banyuwangi yang lebih kuat, bakar atau panggang ayam sebentar hingga permukaannya sedikit gosong. Sisihkan. Goreng sebentar bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri hingga layu. Setelah itu, haluskan bersama jahe, kunyit, ketumbar, merica, jintan, dan terasi bakar hingga benar-benar lembut.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas hingga harum, matang, dan mengeluarkan aroma rempah yang kuat. Masukkan potongan ayam ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu dan berubah warna.

Tuangkan santan encer, lalu masak dengan api sedang hingga mendidih. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk sesekali dan masak hingga ayam mulai empuk. Kecilkan api, lalu masak hingga kuah mengental dan bumbu meresap sempurna ke dalam daging ayam.

Koreksi rasa sesuai selera. Angkat dan sajikan ayam pedas khas Banyuwangi selagi hangat bersama nasi putih, lalapan, dan sambal untuk cita rasa yang lebih nikmat. Untuk menghasilkan Ayam Pedas Khas Banyuwangi yang lezat dan otentik, beberapa tips dapat diterapkan. Pemilihan ayam kampung segar sangat dianjurkan karena cenderung lebih beraroma dan kenyal, memberikan hasil tekstur dan rasa yang lebih autentik.

Membakar ayam terlebih dahulu juga akan memberikan aroma khas yang unik dan memperkaya rasa masakan. Tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan selera masing-masing; jangan ragu untuk mengatur jumlah cabai rawit. Menambahkan cabai rawit utuh saat memasak dapat mengeluarkan aroma pedas maksimal tanpa membuat hidangan terlalu pedas di lidah. Kualitas santan juga memegang peranan penting; pastikan santan tidak terlalu encer agar kaldu ayam lebih meresap dan memberikan efek yang diinginkan.

Bumbu aromatik seperti serai dan daun jeruk juga dapat ditambahkan untuk menambah kesegaran dan kedalaman rasa. Selalu koreksi rasa saat memasak dengan menyesuaikan garam, gula, dan lada. Penambahan lada bubuk dan kaldu bubuk secukupnya dapat memperkuat rasa gurih sekaligus menyamarkan rasa amis ayam. Sebagai pelengkap, hidangan ini paling enak disajikan dengan nasi hangat dan lalapan segar.

Santan encer digunakan untuk memasak ayam hingga empuk, sedangkan santan kental ditambahkan di akhir agar kuah lebih gurih dan tidak mudah pecah. Tidak wajib, tetapi membakar ayam sebentar dapat memberikan aroma smoky yang khas dan membuat rasanya lebih kaya. Ayam pedas khas Banyuwangi ini dapat disajikan sebagai hidangan utama atau sebagai hidangan pendamping yang lezat dan nikmat





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