Republik Korea Membuka Piala Dunia dengan Kemenangan 2-1 atas Republik Ceko

Republik Korea memulai Piala Dunia dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko, menunjukkan kekuatan permainan yang solid dan kemampuan untuk bangkit dari ketertinggalan.

Pemain Feyenoord itu menjadi penentu kemenangan yang membawa negaranya meraih awal yang sempurna dalam ajang bergengsi yang digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada Republik Korea mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Republik Ceko , berhasil bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengamankan tiga poin di Grup A. Sundulan keras Ladislav Krejcí dari lemparan ke dalam Vladimir Coufal seolah membuahkan hasil dari strategi serangan balik Ceko, namun kualitas permainan Korea akhirnya menentukan di seperempat jam terakhir yang penuh ketegangan.

In-beom Hwang membuktikan perbedaannya, menyamakan kedudukan dengan tendangan chip yang halus sebelum memberikan umpan silang kepada pemain pengganti Hyeon-gyu Oh untuk menyelesaikan pembalikan keadaan. Kapten Heung-min Son mengalami malam yang membuat frustrasi di depan gawang, digagalkan oleh Matej Kovar dalam situasi satu lawan satu, tetapi kedalaman skuad Korea dari bangku cadangan memberikan dampak yang menentukan saat Piala Dunia pertama Republik Ceko dalam 20 tahun dimulai dengan kekalahan.

Pertahanan Korea menunjukkan kekuatan yang solid, dengan penjaga gawang dan bek-bek mereka melakukan penyelamatan penting di saat-saat kritis. Mereka berhasil menggagalkan upaya Adam Hlozek dari jarak dekat dan Michal Sadílek pada menit ke-94 ketika keunggulan masih tipis 2-1. Hanya kebobolan oleh sundulan Krejčí dari tendangan bebas, intervensinya di menit-menit akhir memastikan kemenangan. Pemain Korea lainnya juga berkontribusi besar dalam kemenangan ini.

Hwang In-beom menampilkan performa yang menentukan hasil pertandingan dengan mencetak satu gol dan satu assist pada momen-momen krusial. Gol penyama kedudukan pada menit ke-67 tercipta saat ia menerima umpan dari Kang-in Lee dan melepaskan tendangan chip yang melewati Kovar, sebelum umpan silangnya dari sisi kanan diselesaikan oleh Oh menjadi gol penentu kemenangan. Kang-in Lee juga memberikan umpan kunci kepada Hwang In-beom di ruang kosong sebelum gol penentu tercipta.

Dalam keseluruhan, kemenangan ini menunjukkan bahwa Republik Korea memiliki potensi besar dalam Piala Dunia ini. Mereka menunjukkan kekuatan permainan yang solid dan kemampuan untuk bangkit dari ketertinggalan. Dengan kemenangan ini, mereka siap untuk melaju ke babak berikutnya dan bertanding melawan tim-tim lainnya di Piala Dunia





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Piala Dunia Republik Korea Republik Ceko Kemenangan Pertahanan Gol Assist Kang-In Lee Hwang In-Beom Son Heung-Min

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