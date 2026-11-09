Republik Kalah Telak di Pemilu Paruh Waktu AS, Demokrat Kuasai Kongres

Partai Republik kalah telak dalam pemilu paruh waktu AS 2026 sehingga Demokrat menguasai Kongres dan berpotensi mengubah arah kebijakan Donald Trump.

Partai Republik, partai pendukung Presiden Donald Trump, kalah telak dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang digelar pada 3 November 2026. Kekalahan ini diperkirakan akan mengubah dinamika politik global, mengingat AS merupakan pemain utama dalam percaturan geopolitik dunia.

Partai Republik hanya diproyeksikan meraih 157 kursi di DPR dan 44 kursi di Senat. Jumlah tersebut jauh di bawah perolehan Partai Demokrat yang mengantongi 253 kursi DPR dan 54 kursi Senat. Hingga Sabtu (7/11/2026), hasil pemilu untuk senator dari Alaska dan Mississippi belum diketahui.

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Demokrat Kuasai Kongres dan Kendali Agenda Trump

Partai Demokrat kini menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres AS, sehingga Partai Republik kehilangan kendali atas parlemen. Kendali tersebut sangat penting bagi Donald Trump untuk memuluskan agenda pemerintahannya.

Keunggulan Partai Demokrat di Kongres juga membuka peluang untuk memakzulkan Trump. Dominasi ini berpotensi mengganjal berbagai kebijakan Trump, termasuk yang berkaitan dengan perang melawan Iran.

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Analis Ron Bousso menyebut perang dengan Iran menjadi faktor utama kekalahan telak Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu. Ia menilai dominasi Partai Demokrat atas Kongres tidak serta-merta menghambat ambisi Trump untuk terus melanjutkan perang.

Menurut Bousso, ketika Kongres mulai bersidang pada Januari 2027, Trump kemungkinan akan kesulitan meloloskan undang-undang dan cenderung memveto setiap rancangan undang-undang yang diajukan Kongres. Ia juga menilai Trump mungkin akan mencoba memerintah melalui perintah eksekutif, seperti yang telah dilakukannya selama dua tahun terakhir.

Respons Pemimpin Dunia terhadap Hasil Pemilu AS

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul berharap kemenangan Partai Demokrat dapat menghadirkan inisiatif baru untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Ia menilai Partai Demokrat kemungkinan besar akan berupaya mengubah arah politik AS.

Di sisi lain, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei meragukan hasil pemilu paruh waktu akan membawa perubahan besar pada pendekatan AS terhadap Iran. Mojtaba adalah anak dari Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang tewas akibat serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berharap kemenangan Partai Demokrat akan meningkatkan dukungan bagi Kyiv dan mempercepat berakhirnya perang dengan Rusia. Ia menegaskan dukungan AS, baik secara finansial maupun militer, sangat penting bagi Ukraina.

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Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berharap Trump tetap melanjutkan upaya perdamaiannya meskipun Partai Republik kalah dalam pemilu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan pemilu paruh waktu adalah urusan internal AS dan menyatakan China bersedia terus bekerja sama dengan AS.

Dampak Perang Iran dan Ukraina ke Depan

Dominasi Partai Demokrat di Kongres berpotensi membatasi anggaran militer AS di Timur Tengah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya resolusi damai yang selama ini tersumbat.

Trump bersama Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026. Perang tersebut merenggut ribuan korban jiwa, menguras keuangan AS, membengkakkan anggaran militer, dan memicu lonjakan harga minyak dunia yang ikut merugikan rakyat AS.

Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 4,5 tahun juga bergantung pada peran AS sebagai pendukung utama Ukraina, terutama dalam bantuan militer. Bantuan tersebut berkurang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga arah kebijakan Kongres yang baru menjadi perhatian banyak pihak.