Rentanepemukaan-pemukiman tembakan terdengar saat polisi berupaya menangkap seorang senator di Gedung Senat Filipina

Rentetan tembakan terdengar dari Gedung Senat Filipina Atlal, Metro Manila, Filipina, Rabu (13/5/2026) malam waktu setempat. Tembakan terjadi saat polisi berupaya menangkap seorang senator yang menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pihak yang mulai melepaskan tembakan dalam operasi penangkapan tersebut belum diketahui.

Pihak yang mulai melepaskan tembakan dalam operasi penangkapan tersebut belum diketahui. Pihak berwenang juga belum menyampaikan informasi apakah ada korban luka dalam insiden tersebut. Senator yang menjadi buron, Ronald dela Rosa, dilaporkan dilindungi rekan-rekan sesama anggota Senat Filipina saat petugas kepolisian berupaya menangkapnya. Dela Rosa menjadi buron ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan selama bertugas sebagai kepala polisi pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

ICC menuduh Dela Rosa bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 32 orang antara Juli 2016-April 2018. Serangkaian pembunuhan tersebut terjadi ketika operasi pemberantasan narkoba dilancarkan pemerintahan Duterte. Presiden Senat Filipina Alan Cayetano mengonfirmasi serangkaian tembakan terjadi saat operasi penangkapan polisi. Namun, Cayetano tidak memberi keterangan lebih lanjut kepada wartawan.

Sebelumnya, kepolisian Filipina telah mencoba menangkap Ronald dela Rosa pada Senin (11/5/2026). Namun, senator tersebut gagal ditangkap karena dilindungi rekan-rekan sesama anggota Senat. Dela Rosa menyatakan dirinya akan melawan surat perintah penangkapan ICC. Dalam unggahan di media sosial Facebook, Rabu, dia menyerukan agar pendukungnya datang ke Gedung Senat.

"Kita tidak boleh membiarkan satu lagi warga Filipina dibawa ke Den Haag setelah Presiden Duterte. Ini tidak bisa diterima," kata Dela Rosa





