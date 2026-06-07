Reno Salampessy Bantu Indonesia U‑19 Lolos Semifinal AFF 2026 Usai Menang 2‑1 Atas Myanmar

Indonesia U‑19 menaklukkan Myanmar 2‑1 berkat gol awal Reno Salampessy dan penalti Evandra Florasta, melaju ke semifinal Piala AFF U‑19 2026 melawan Vietnam.

Reno Salampessy menjadi sorotan utama dalam laga perempat final Piala AFF U-19 2026 ketika timnas Indonesia U‑19 menumpaskan Myanmar dengan skor tipis 2‑1. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama menampilkan aksi-aksi menegangkan sejak menit pertama.

Vietnam, lawan semifinal yang akan dihadapi Indonesia, berhasil mengukir peluang pada menit kedua melalui tendangan kaki nomor 14, Nguyen Van Khanh, namun bola meleset jauh dari tiang gawang. Dua menit berselang, tim Garuda muda membalas serangan. Dengan umpan tajam Arkhan Kaka, Reno Salampessy menancapkan diri ke dalam kotak penalti dan meluncurkan tembakan lurus yang hampir mengunci kemenangan, namun sayangnya masih melenceng tipis ke luar jangkauan tiang gawang.

Permainan tetap seimbang hingga menit ke‑12, ketika Reno berhasil memanfaatkan duel bola di tengah lapangan dan menaklukkan lawan dengan tembakan mengarah tepat ke sudut kiri bawah gawang Myanmar. Gol pertama itu membawa Indonesia unggul 1‑0 dan menambah kepercayaan diri tim. Sayangnya, kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama karena pada menit ke‑27, Reno mengalami cedera otot yang membuatnya terpaksa meninggalkan lapangan. Penggantiannya datang dari Ipran Siregar, yang sejak saat itu menjadi bagian penting dalam lini tengah Indonesia.

Babak pertama berakhir dengan skor 1‑0 berkat gol Reno, namun babak kedua memunculkan serangan balasan agresif dari Vietnam. Tim The Golden Star menampilkan tekanan berkelanjutan melalui Duy Khang Hoang Trong yang menjadi motor serangan utama. Pada menit ke‑52, Hoang Trong mengirimkan tembakan keras yang diselamatkan oleh kiper Dafa Al‑Gasemi. Balasan Indonesia datang cepat lewat serangan balik Irpan Siregar, namun tembakan tersebut melambung tinggi melewati mistar.

Tekanan Vietnam semakin memuncak pada menit ke‑74 ketika mereka memanfaatkan situasi bola mati. Dari tendangan sudut yang diambil Hoang Trong, kapten Nguyen Quoc Khanh berhasil menghubungkan bola ke dalam jaringan gawang Indonesia, menyamakan kedudukan menjadi 1‑1. Seolah tak ingin menyerah, Indonesia menunjukkan mentalitas juara. Pada menit ke‑90+1, wasit memberikan penalti kepada timnas U‑19 setelah terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti.

Evandra Florasta mengeksekusi tendangan dengan tenang, menempatkan bola tepat di sudut kanan atas dan mengubah skor menjadi 2‑1. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia melaju ke semifinal melawan Vietnam, setelah menempati puncak klasemen Grup A dengan total sembilan poin dari tiga pertandingan. Vietnam berada di posisi kedua dengan enam poin, siap menjadi lawan yang tangguh.

Susunan pemain yang diturunkan timnas Indonesia U‑19 pada laga melawan Myanmar adalah: Dafa Al‑Gasemi; Eizar Jacob, Putu Panji, Ibrah Ardiansyah, Fabio Azkairawan; Nazriel Alfaro, Al‑Gazani Dwi, Muhammad Isfandyar; Reno Salampessy (cedera), Arkhan Kaka, Dimas Adi. Sementara Vietnam menurunkan formasi 4‑3‑3 yang terdiri atas Xuan Tin Hoa; Quoc Khanh Nguyen, Tan Dung Le, Minh Hoi Hoang, Gia Hung Tran; Trong Duy Khang, Van Khanh Nguyen, Tan Minh Nguyen; Cong Hau Hoang, Van Bach Nguyen, Trong Duc Vu Nguyen.

Kemenangan ini tidak hanya menambah prestasi bagi skuad muda Indonesia, tetapi juga menegaskan peran penting pelatih Shin Tae‑yong yang terus mengasah taktik tim dengan pendekatan menyerang dan defensif yang seimbang. Meskipun Shin Tae‑yong kini menjadi sorotan rumor kepindahan ke Persija, pencapaian timnas U‑19 ini menjadi bukti bahwa metodologinya memberikan dampak positif pada generasi berikutnya.

Di luar lapangan, hubungan baik yang terjalin antara Shin Tae‑yong dan mantan pemain Indonesia Patrick Kluivert menjadi cerita menarik, menandakan era baru kolaborasi internasional dalam pengembangan sepak bola Indonesia





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