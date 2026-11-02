René van der Gijp Kecewa Tijjani Reijnders Meninggal Manchester City ke Liga Arab Saudi

Analist Rene van der Gijp mengkritik keputusan Tijjani Reijnders meninggalkan Manchester City menuju Al-Qadisya di Arab Saudi karena atmosfer stadion yang kosong.

Pengamat sepak bola Belanda, Rene van der Gijp, menyuarakan kekecewaan mendalam terkait keputusan Tijjani Reijnders untuk meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Al-Qadisya di Liga Pro Saudi pada musim panas lalu. Van der Gijp, yang merupakan analis tetap di media Belanda, menegaskan bahwa perpindahan pemain berusia dua puluh delapan tahun tersebut merupakan langkah yang menyesakkan bagi kariernya di puncak sepak bola dunia. Ia secara eksplisit menyatakan harapannya agar Reijnders tidak memilih jalur tersebut, mengingat potensi sang gelandang untuk bersaing di salah satu liga top Eropa. Kepindahan ini terjadi ketika klub Arab Saudi tersebut bersedia mengeluarkan sekitar enam puluh juta euro untuk mengamankan jasa sang pemain dari skuad Premier League Inggris.

Analisis Atmosfer Stadion dan Realitas Kompetisi

Van der Gijp mengulas perbedaan dramatis antara pengalaman bermain di kompetisi Eropa versus liga Timur Tengah dengan membandingkan situasi di Milan dan Riyadh. Ia menyoroti kontras antara menonton AC Milan melawan Inter di mana atmosfer stadion penuh sesak dan penuh gairah, dengan kenyataan melihat Reijnders tampil di arena yang tampak sepi. Pengamat tersebut menyinggung ironi situasi ketika Reijnders mencetak gol di lapangan hijau, namun tidak ada rekan setim atau suporter yang ikut merayakan kegembiraan tersebut. Ia menggambarkan kondisi di sekitar stadion sebagai tempat yang sunyi, di mana kehadiran penonton tidak mencerminkan antusiasme khas sepak bola profesional tingkat tinggi. Pernyataan ini menantang persepsi umum bahwa kualitas individu pemain saja cukup untuk menciptakan pengalaman olahraga yang bermakna tanpa dukungan massa yang hidup.

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Kritik Terhadap Motivasi dan Budaya Klub Saudi

Pembawa acara Michel van Egmond memberikan tambahan konteks dengan mempertanyakan motivasi jangka panjang pemain Eropa yang pindah ke liga Saudi. Ia mengkritik pola pikir yang sering kali diadopsi oleh klub-klub di wilayah tersebut, yaitu menggunakan pemain bintang untuk mengisi kas negara dan meningkatkan visibilitas global. Van Egmond menyindir bahwa banyak pemain percaya mereka dapat bekerja di sana beberapa musim saja sebelum kembali ke Eropa. Namun, ia meragukan feasibilitas strategi tersebut dalam praktiknya, mengingat perubahan dinamika karier dan nilai pasar yang signifikan. Reijnders sendiri menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Al-Qadisya, menunjukkan komitmen jangka panjang yang mungkin bertentangan dengan narasi perpindahan sementara.

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Kontribusi Individu Reijnders di Tengah Keadaan

Secara statistik, Tijjani Reijnders menunjukkan performa individu yang solid selama menjalani kariernya di Al-Qadisya sejak masa peralihannya. Dalam empat belas pertandingan yang ia masuki bersama klub tersebut, pemain asal Belanda itu berhasil mencatatkan sembilan gol dan tiga assist. Kontribusi teknis ini mencapai puncaknya pekan lalu ketika ia berhasil mencetak hat-trick dalam kemenangan telak Al-Qadisya atas Al-Riyadh dengan skor enam-nil. Pencapaian pribadi ini menegaskan bahwa kemampuan teknis Reijnders tidak berkurang sama sekali, meskipun konteks kompetisi dan dukungan penonton menjadi sorotan utama dalam kritik yang dilontarkan oleh para analis Belanda.

Konteks Karier Reijnders di Manchester City

Keputusan untuk meninggalkan Manchester City bukanlah langkah spontan tanpa dasar riwayat performa sebelumnya. Reijnders mengawali kiprahnya di klub berstatus juara tersebut dengan baik pada musim lalu, di mana manajer Pep Guardiola hampir selalu menjadwalkannya sebagai pemain inti dalam lineup utama. Namun, seiring berjalannya waktu dan persaingan internal yang ketat di skuad Manchester City, posisi Reijnders mulai tergerus. Ia mulai sering kali harus puas duduk di bangku cadangan, sebuah situasi yang memicu kebutuhan untuk mencari menit bermain yang lebih konsisten. Kepindahan ini dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk memastikan stabilitas performa, meskipun dikorbankan dengan meninggalkan kompetisi tingkat Premier League yang sangat bergengsi.