Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo untuk Mitigasi Bencana

Kemenhut menyatakan wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah mendalam untuk memastikan keselamatan spesies terancam punah.

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur resmi muncul sebagai langkah strategis perlindungan. Rencana ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB ( COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Langkah ini diambil dengan pertimbangan mendesak untuk mengurangi risiko kepunahan total spesies yang status konservasinya sangat kritis akibat kerentanan terhadap bencana alam.

Seluruh populasi Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di satu kawasan terakhir, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Keberadaan mereka yang berada dalam satu titik geografis ini dianggap menimbulkan risiko besar apabila terjadi bencana skala besar seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi. Hashim Djojohadikusumo secara eksplisit menyebutkan bahwa munculnya masalah baru terkait Gunung Anak Krakatau meningkatkan kekhawatiran akan dampak tsunami. Jika bencana tersebut terjadi, seluruh spesies Badak Jawa terancam punah dalam waktu singkat, sehingga diperlukan habitat kedua yang lebih aman.

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Mekanisme Relokasi dan Alasan Bencana

Alas Purwo dipilih sebagai lokasi alternatif potensial karena letaknya yang berada di ujung paling timur Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Pulau Bali. Lokasi ini dianggap lebih terpencil dan memiliki topografi yang berbeda dari Ujung Kulon, sehingga diharapkan dapat memberikan缓冲 (buffer) yang lebih baik terhadap ancaman bencana maritim dan vulkanik di Selat Sunda. Konsep pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah konservasi Indonesia, mengingat hal ini telah dibahas secara serius sejak dekade 1980-an oleh para ahli dan otoritas lingkungan.

Pemindahan ini bertujuan untuk menerapkan strategi *backup population* atau populasi cadangan yang umum digunakan dalam konservasi spesies terancam punah. Dengan mendistribusikan sebagian individu ke habitat baru, risiko eksistensi spesies secara keseluruhan dapat diminimalisir. Jika satu populasi mengalami gangguan akibat bencana atau penyakit, populasi di habitat kedua dapat tetap bertahan dan bahkan menjadi sumber reintroduksi di masa depan. Ini adalah pendekatan manajemen risiko jangka panjang yang krusial untuk mamalia besar yang paling terancam punah ini.

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Status Kritis Badak Jawa dan Perbandingan Spesies

Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) merupakan salah satu dari lima spesies badak yang masih bertahan hidup di muka bumi dan diklasifikasikan sebagai *Critically Endangered* oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Karakteristik fisik hewan ini sangat unik dibandingkan dengan Badak Sumatera dan Badak Kalimantan. Badak Jawa hanya memiliki satu cula, sementara kedua spesies lainnya memiliki dua cula. Cula Badak Jawa jantan umumnya lebih besar, sedangkan betinanya hanya memiliki tonjolan kecil di bagian hidung yang tidak terlalu mencolok.

Perbedaan fisik lainnya terletak pada tekstur kulit dan ukuran tubuh. Badak Jawa memiliki kulit tebal berwarna abu-abu gelap dengan lipatan yang menyerupai baju zirah, memberikan kesan seperti dilapisi pelindung keras. Sebaliknya, Badak Sumatera memiliki rambut pendek dan kaku serta kulit yang lebih tipis dengan lipatan yang tidak sejelas Badak Jawa. Dari segi ukuran, Badak Jawa memiliki tubuh yang lebih besar, dengan tinggi rata-rata berkisar antara 140 hingga 175 sentimeter dan panjang tubuh sekitar 300 hingga 315 sentimeter. Bobot tubuh dapat mencapai sekitar 2.300 kilogram.

Di sisi lain, Badak Sumatera dikenal sebagai badak paling kecil di antara spesies badak yang masih hidup. Populasi Badak Sumatera terutama tersebar di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Way Kambas. Sementara itu, Badak Kalimantan merupakan subspesies Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis harrissoni*) yang sangat langka. Subspesies ini pernah dianggap menghilang dari alam liar sebelum kembali terdeteksi keberadaannya melalui kamera jebak di Kalimantan Timur pada tahun 2013, dengan ciri khas ukuran tubuh kecil dan warna kulit kecokelatan.

Kepatuhan Sains dan Kajian Kelayatan Habitat

Meskipun gagasan relokasi telah diajukan, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menegaskan bahwa kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa belum dapat dipastikan secara definitif. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menekankan bahwa gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup Badak Jawa dalam jangka panjang.

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Kajian ini tidak hanya terbatas pada fisik wilayah, tetapi juga mencakup ekologi dan perilaku satwa. Badak Jawa dikenal sebagai satwa yang pemalu dan sangat sulit dijumpai di habitat alaminya. Mereka memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman yang sangat tajam, meskipun penglihatannya tidak terlalu baik. Dalam kondisi tertentu, satwa ini mampu menempuh perjalanan sejauh 15 hingga 20 kilometer dalam sehari untuk mencari makanan dan air. Kriteria kesesuaian habitat harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam yang memadai dan minimnya gangguan manusia untuk memastikan keberhasilan reintroduksi.

Proses verifikasi teknis dan studi dampak lingkungan akan menjadi langkah berikutnya yang krusial sebelum any pemindahan fisik individu Badak Jawa dapat dilakukan. Masyarakat internasional dan organisasi konservasiglobal memantau perkembangan ini dengan cermat karena keberhasilan atau kegagalan relokasi ini akan menjadi preseden penting untuk manajemen spesies terancam punah di masa depan. Keputusan akhir akan bergantung pada rekomendasi para ahli yang telah menelaah data empiris dari Alas Purwo dan kesiapan logistik yang dibutuhkan untuk operasi relokasi yang aman bagi satwa.