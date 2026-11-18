Pemerintah usulkan pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon akibat risiko bencana. WALHI menyorot dugaan kepentingan tambang emas Antam yang berdekatan dengan habitat satwa langka ini.

Rencana strategis pemerintah untuk memindahkan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Kawasan Alas Purwo, Jawa Timur, telah memicu polemik publik yang mendalam. Wacana ambisius ini diajukan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Tujuan utama dari usulan relokasi ini adalah melindungi spesies mamalia paling langka di dunia dari ancaman kepunahan global yang dipicu oleh potensi letusan Gunung Anak Krakatau dan tsunami besar.

Uji Bukti Sejarah Ancaman Bencana

Alasan utama yang mendasari perlunya relokasi badak Jawa ke lokasi baru adalah ketakutan akan bencana katastrofik serupa letusan dahsyat pada tahun 1883. Namun, data historis dari Journal of Threatened Taxa tahun 2010 menunjukkan bahwa tidak ada bukti populasi badak Jawa musnah akibat letusan Krakatau tersebut. Catatan keberadaan satwa ini tetap ditemukan pada tahun 1892, 1906, dan 1908, setelah bencana terjadi.

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Fakta sejarah ini menegaskan bahwa ancaman bencana alam tidak serta merta menjadi alasan mutlak untuk meninggalkan habitat asli. Pemerintah diharapkan menyajikan pemodelan risiko yang lebih konkret mengenai probabilitas tsunami mencapai habitat badak, kawasan mana yang paling rentan, dan bagaimana distribusi populasi badak terhadap zona bahaya. Tanpa kajian ilmiah semacam itu, kekhawatiran bencana dapat berubah menjadi justifikasi kebijakan yang belum teruji secara memadai.

Tantangan Teknis Relokasi dan Kesehatan Satwa

Memindahkan badak Jawa bukanlah proses yang sederhana dan melibatkan kompleksitas ekologis yang tinggi. Kesesuaian habitat di Alas Purwo harus diuji melalui kajian mendalam mengenai daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, kubangan, serta ruang jelajah yang memadai. Selain itu, potensi interaksi dan konflik dengan satwa lain yang sudah menghuni kawasan tersebut, khususnya banteng Jawa dan macan tutul Jawa, menjadi pertimbangan krusial.

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Pengalaman buruk dari pemindahan badak bernama Musofa ke Javan Rhino Study and Conservation Area di Ujung Kulon pada tahun 2025 menjadi pelajaran pahit. Badak tersebut ditemukan mati dengan diagnosa infeksi parasit berat dan masalah kesehatan kronis. Kehilangan satu individu dari populasi yang amat terbatas merupakan kerugian besar, sehingga strategi pembiakan semi-alami dan teknologi reproduksi berbantu perlu dikembangkan sebagai alternatif.

Kebocoran Izin Tambang Emas dan Kontra-WALHI

Kontroversi semakin memanas setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mempertanyakan adanya keterkaitan antara wacana relokasi badak dengan kepentingan industri pertambangan emas. WALHI menyoroti keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam, yang memiliki konsesi tambang seluas 5.302 hektar berbatasan dengan kawasan taman nasional. Wilayah ini pernah ditetapkan sebagai objek vital nasional pada tahun 2020.

Kekhawatiran WALHI didasarkan pada laporan tahunan Antam yang mengindikasikan izin perusahaan berakhir pada 3 April 2025. Umi Ma'rufah dari WALHI menyebut situasi ini janggal karena pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi, namun justru menetapkan wilayah tambang yang terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon. Hal ini terkait dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Merespons hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Mereka juga memastikan bahwa tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di dalam wilayah perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri. Penjelasan ini diperlukan untuk menenangkan kekhawatiran publik terkait ancaman terhadap habitat badak Jawa akibat eksploitasi sumber daya alam.