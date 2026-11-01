Rencana Pengesahan RUU Penyiaran 2026 dan Regulasi Platform Digital

Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan RUU Penyiaran pada akhir 2026. Aturan baru mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten dan mendaftarkan diri ke pemerintah.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merencanakan untuk mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Penyiaran pada akhir tahun dua ribu dua puluh enam. Langkah ini menandai titik akhir dari sekian lama pembahasan dan perdebatan mengenai regulasi tersebut. Salah satu kebaruan utama dalam rancangan undang-undang ini adalah pengaturan khusus untuk siaran di platform digital.

Domestifikasi Tanggung Jawab Platform Digital

Terobosan penting ini bertujuan untuk melembagakan tanggung jawab platform digital atas konten yang mereka sebarkan di ruang maya. Sebelumnya, platform digital hanya dianggap sebagai perantara yang tidak perlu bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Kasus-kasus hukum terkait penyebaran hoaks selalu berakhir dengan pemidanaan terhadap pembuat konten atau pemilik akun. Padahal, konten tersebut tidak akan menimbulkan komplikasi hukum jika tidak disebarkan oleh platform. Platform yang turut mengambil keuntungan dari penyebaran konten tersebut selama ini mendapatkan impunitas hukum.

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Rancangan undang-undang ini mengambil langkah domestifikasi platform digital global. Mereka tidak hanya harus bertanggung jawab atas penyebaran konten, tetapi juga diwajibkan melakukan pendaftaran kepada Menteri Komunikasi dan Digital. Mereka juga harus memiliki perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum. Selain itu, platform wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pengguna Indonesia. Mereka juga harus tunduk pada yurisdiksi hukum dan regulasi perpajakan Indonesia.

Platform digital diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan, moderasi, dan penghapusan konten yang melanggar hukum. Mereka juga harus menyediakan transparansi laporan penanganan konten serta mekanisme pengaduan. Sistem audit algoritma juga menjadi bagian dari kewajiban baru ini. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna di Indonesia.

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Ketidaksinkronan Definisi Konten Digital

Beberapa catatan penting perlu disampaikan atas rencana mendomestifikasi platform digital global ini. Catatan pertama adalah bagaimana menentukan cakupan konten siaran digital. Dalam pengertian konvensional, penyiaran bertumpu pada penyampaian program audio dan audiovisual kepada khalayak luas. Di sisi lain, platform media sosial menyajikan beragam format konten. Mereka tidak hanya menyajikan video dan audio, melainkan juga teks dan gambar. Dalam konteks ini, kita menemukan ketidaksinkronan antara definisi konten digital dan cakupan layanan penyiaran digital.

Pasal satu angka sembilan belas dalam rancangan undang-undang mendefinisikan konten digital secara luas. Definisi ini meliputi konten suara, gambar, teks, grafik, audiovisual, atau bentuk lainnya yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Namun, pasal tiga puluh empat A ayat empat merumuskan layanan penyiaran platform digital hanya terdiri dari siaran langsung, siaran tunda, layanan video, dan layanan audio berdasarkan permintaan. Pasal ini mengeluarkan layanan berbasis teks dan gambar dalam cakupan pengaturan rancangan undang-undang ini.

Padahal, penyebaran konten berbasis teks dan gambar oleh platform media sosial tidak kalah problematis. Konten tersebut sering kali menjadi sarana penyebaran hoaks, insinuasi, dan ujaran kebencian yang merugikan publik. Di sini, kita menghadapi risiko pengaturan konten digital dalam undang-undang penyiaran. Tidak semua jenis konten digital dapat tercakup dalam konsep penyiaran. Idealnya, konten digital atau tanggung jawab platform digital diatur melalui regulasi tersendiri.

Solusi Jangka Pendek dan Regulasi Terpisah

Kita dapat merujuk pada Network Enforcement Act di Jerman, Online Safety Act di Britania Raya, atau Digital Services Act di Uni Eropa sebagai model. Namun, pembentukan regulasi tersendiri semacam ini jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara secara faktual ada kesenjangan pengaturan antara penyiaran tradisional dan platform digital yang terus berlangsung. Secara paralel, perlu segera disiapkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang tersendiri.

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Membiarkan kesenjangan tersebut terus berlangsung berarti mempertahankan ketimpangan beban tanggung jawab antara lembaga penyiaran dan platform digital. Dalam konteks ini, pengaturan layanan platform digital dalam revisi undang-undang penyiaran semestinya ditempatkan sebagai solusi jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menyehatkan ruang publik digital serta menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam ranah penyiaran. Regulasi ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh platform.

Pendekatan Pengawasan Berdasarkan Konten Pengguna

Persoalan penting berikutnya adalah pengawasan atas platform berbasis konten pengguna seperti Youtube, Facebook, Tiktok, dan Instagram. Pengawasan tersebut semestinya dilakukan berdasarkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Pendekatan ini harus mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap platform dan jenis konten yang mereka selenggarakan. Tanpa pendekatan yang tepat, efektivitas penegakan hukum dapat terhambat.

Komitmen platform juga harus didukung oleh otoritas resmi dan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan asosiasi industri dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam penyusunan kode perilaku. Kode perilaku tersebut harus memuat komitmen platform, sasaran penanganan konten ilegal, indikator kinerja, serta skema pelaporan. Mekanisme evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru yang akan diterapkan di Indonesia.