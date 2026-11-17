Kementerian Kehutanan menegaskan wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih berupa kajian potensi lokasi. Hingga kini belum ada keputusan resmi terkait jadwal translokasi atau jumlah individu yang akan dipindahkan.

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo di Banyuwangi kembali mengemuka ke permukaan publik. Inisiatif strategis ini disampaikan secara terbuka oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada Kamis (12/11/2026). Sesi pemaparan tersebut berlangsung di sela-sela Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-31 atau COP31 yang diselenggarakan di Antalya, Turki. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengembangkan habitat kedua bagi spesies langka tersebut.

Klarifikasi Status Rencana Translokasi Badak Jawa

Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi resmi bahwa rencana pemindahan ini masih berada pada tahap awal pengkajian potensi lokasi. Hingga tanggal 16 November 2026, belum ada keputusan pemerintah yang mengikat mengenai penetapan Alas Purwo sebagai lokasi definitif. Proses ini juga belum mencakup penentuan jumlah individu Badak Jawa yang akan dipindahkan maupun jadwal teknis pelaksanaan translokasi. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan bahwa seluruh persiapan harus menunggu hasil kajian mendalam dari tim ahli. Kesiapan persyaratan ekologis dan teknis menjadi syarat mutlak sebelum langkah apapun diambil oleh pemerintah pusat.

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Pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo juga menegaskan posisi mereka yang masih menunggu arahan resmi dari Kementerian. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Probo Wresni Adji menyatakan bahwa institusi di bawahnya belum menerima instruksi konkret untuk memulai persiapan fisik maupun logistik. Keputusan akhir mengenai penentuan waktu pelaksanaan translokasi sepenuhnya bergantung pada kesimpulan komprehensif dari berbagai kajian ilmiah. Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan Badak Jawa di habitat alaminya di Ujung Kulon harus tetap berjalan seiring dengan pengembangan habitat baru.

Alasan Strategis Pengembangan Habitat Kedua Spesies

Langkah strategis untuk mengembangkan habitat kedua dipicu oleh kekhawatiran serius mengenai kerentanan populasi Badak Jawa yang terkonsentrasi hanya di satu wilayah. Seluruh populasi spesies ini saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang membuat kelangsungan hidup spesies sangat rentan terhadap bencana skala besar. Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi ancaman bencana alam yang berasal dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk risiko gempa bumi dan tsunami yang dapat menghantam wilayah Ujung Kulon secara langsung. Jika seluruh populasi Badak Jawa berada di satu kawasan geografis tunggal, satu peristiwa bencana besar berpotensi memusnahkan spesies tersebut secara keseluruhan sekaligus.

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Selain ancaman bencana alam yang bersifat fisik, kondisi demografi populasi Badak Jawa di Ujung Kulon juga menunjukkan tanda-tanda gangguan serius. Laporan investigasi yang diterbitkan oleh Auriga Nusantara pada tahun 2023 mengungkap temuan mengejutkan mengenai belasan hingga hampir dua puluh individu yang tidak lagi terdeteksi oleh kamera jebak selama beberapa tahun terakhir. Para ahli menduga individu-individu tersebut telah mati, meskipun penyebab pastinya belum dapat dikonfirmasi secara forensik. Laporan tersebut juga menyoroti indikasi dugaan perburuan liar berdasarkan temuan jerat di sekitar habitat dan rekaman kamera pemantau yang menunjukkan aktivitas mencurigakan.

Kasus penegakan hukum terkait perburuan ilegal juga semakin mengintensifkan urgensi diversifikasi habitat. Pada tahun 2024, Polda Banten berhasil mengungkap dugaan kasus perburuan terhadap 26 individu Badak Jawa dengan menahan 14 tersangka. Penyelidikan kepolisian juga berhasil menyita 360 senjata rakitan yang digunakan untuk memburu satwa dilindungi tersebut. Pengembangan habitat kedua di lokasi baru diharapkan dapat menciptakan populasi alternatif yang memisahkan risiko kepunahan dari satu kelompok populasi saja. Pendekatan konservasi ini sejalan dengan konsep metapopulasi yang dikembangkan oleh Direktur Auriga Nusantara Timer Manurung.

Pertimbangan Sejarah dan Posisi Geografis Alas Purwo

Alasan utama pemilihan Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai kandidat utama dilandasi oleh fakta historis persebaran spesies ini di Pulau Jawa. Akademisi Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya, M Asyief Khasan Budiman, menjelaskan bahwa subspesies Badak Jawa yang tersisa saat ini pernah tersebar hingga ujung timur Pulau Jawa. Bukti paleontologis yang ditemukan di wilayah Jawa bagian timur memperkuat argumen bahwa Alas Purwo merupakan habitat alami historis bagi spesies tersebut. Kondisi geografis dan ekologis ini menjadikan Alas Purwo sebagai lokasi yang menarik secara ilmiah untuk dipertimbangkan sebagai pusat konservasi baru.

Pengembangan habitat kedua sebenarnya bukan gagasan yang benar-benar baru dalam dunia konservasi satwa di Indonesia. Timer Manurung menyebutkan bahwa pembahasan mengenai strategi ini telah berlangsung sejak 30 hingga 40 tahun yang lalu. Salah satu contoh awal upaya ini adalah Singapore Proposal yang dicetuskan pada dekade 1980-an atau 1990-an. Sejumlah lokasi lain pernah dipertimbangkan secara serius dalam diskusi-diskusi tersebut, seperti Gunung Honje dan Cikepuh, namun rencana pemindahan ke lokasi-lokasi tersebut tidak pernah terealisasi hingga saat ini.

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Kesepakatan mengenai rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo saat ini masih merupakan bagian dari proses panjang dan berjenjang dalam konservasi. Langkah ini belum dapat dikategorikan sebagai keputusan resmi yang mengikat pemerintah untuk segera melaksanakan aksi fisik. Berbagai pihak menekankan pentingnya penguatan perlindungan habitat utama di Ujung Kulon terlebih dahulu sebelum memindahkan satwa. Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten Uday Suhada berpendapat bahwa persoalan ketersediaan pakan Badak Jawa seharusnya diselesaikan melalui pengendalian populasi banteng dan pengelolaan vegetasi, bukan langsung dengan memindahkan individu Badak Jawa ke lokasi baru.