Rencana Pembahasan RUU Penyadapan di DPR Tahun 2026

DPR menargetkan pembahasan RUU Penyadapan dimulai Desember 2026 untuk melindungi privasi warga dari praktik ilegal pasca kasus terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara resmi mengonfirmasi bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan akan didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk periode saat ini. Upaya legislasi ini dipicu langsung oleh munculnya dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut menjadi pemicu utama agar pemerintah dan wakil rakyat mempercepat pembentukan aturan yang melindungi hak privasi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Komisi III DPR tersebut menjelaskan bahwa proses pembahasan RUU Penyadapan ditargetkan dapat dimulai pada bulan Desember 2026. Tanggal tersebut merupakan jadwal pasca-selesainya pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Dengan status prioritas dalam Prolegnas, penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut kini menjadi fokus utama agar dapat diurai segera setelah undang-undang terkait aset rampungan.

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Mekanisme dan Jadwal Legislasi Baru

Habiburokhman menyoroti bahwa urgensi regulasi baru ini harus segera dikejar agar tidak terjadi pengulangan kasus serupa. Ia berharap, setelah UU Perampasan Aset selesai disahkan pada November 2026, akan segera diikuti oleh pembahasan tiga undang-undang sekaligus. Tiga undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan. Urutan ini dirancang agar sistem hukum memiliki payung yang lebih kuat dalam penegakan keadilan.

Jika target waktu tersebut terpenuhi, maka RUU Penyadapan akan segera dibahas di DPR. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan mekanisme penyadapan yang sah. Peluang ini juga menjadi momen untuk memperbaiki celah hukum yang sempat dimanfaatkan dalam kasus penahanan data komunikasi terhadap Presiden Prabowo. Kesiapan DPR saat ini terlihat dari adanya persiapan naskah yang tengah diselesaikan oleh panitia kerja.

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Posisi Fraksi Partai dan Dasar Hukum

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Rudyanto Lallo, menegaskan bahwa sebagian besar fraksi partai politik di DPR sepakat bahwa penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memiliki izin pengadilan sebagai syarat mutlak. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirampas hak konstitusionalnya oleh aparat penegak hukum tanpa dasar yang jelas.

Rudyanto merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang secara eksplisit melarang penyadapan. Namun, undang-undang tersebut memberikan pengecualian hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam praktiknya, pengecualian ini sering kali disalahtafsirkan sehingga menyebabkan pelanggaran privasi oleh pihak yang berwenang.

Menurut pengamatan Rudyanto, penyadapan diperbolehkan hanya dalam kondisi spesifik. Kondisi tersebut misalnya untuk melacak tersangka Daftar Pencarian Orang (DPO) yang keberadaannya sulit ditemukan oleh kepolisian. Selain itu, penyadapan juga valid jika dilakukan untuk melacak terpidana yang belum tertangkap agar proses eksekusi hukum dapat berjalan.

Kondisi sebaliknya, penyadapan terhadap seseorang yang belum diduga melakukan tindak pidana adalah pelanggaran hukum berat. Ia menggarisbawahi bahwa hasil penyadapan yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam setiap pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

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Dampak bagi Hak Privasi dan Masa Depan

Gurnadi Ridwan, peneliti dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, menilai bahwa RUU Penyadapan sangat krusial untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif. Saat ini, regulasi penyadapan masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral dan peraturan internal lembaga. Salah satu contoh nyata adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penyadapan.

Ketidakteraturan regulasi ini menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan yang cukup lebar bagi aparat negara. Gurnadi Ridwan mendesak agar RUU baru dapat mengatur batasan kewenangan, prosedur otorisasi, dan mekanisme pengawasan yang independen. Tanpa aturan yang ketat, risiko pelanggaran privasi terhadap warga sipil akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi komunikasi.

Dampak nyata dari ketiadaan aturan yang jelas adalah hilangnya kepastian hukum bagi korban penyadapan sewenang-wenang. Gurnadi Ridwan menambahkan bahwa regulasi baru harus menyertakan mekanisme pengaduan dan pemulihan hak bagi para korban. Tanpa mekanisme pemulihan tersebut, perlindungan privasi warga negara akan terasa belum tuntas secara hukum.

Harapan besar kini tertuju pada Komisi III DPR untuk menyelesaikan pembahasan sebelum tahun berjalan berakhir. Keberhasilan penyusunan RUU Penyadapan akan menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Masyarakat umum dan pelaku bisnis akan mendapatkan rasa aman bahwa komunikasi pribadi mereka terlindungi dari intersepsi yang tidak bertanggung jawab.