Rencana Mundur Gibran dari Wapres, Ini Negara yang Pernah Tanpa Wakil Presiden

Rencana pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka memicu pertanyaan soal pemerintahan tanpa wakil. Simak sejumlah negara yang pernah mengalaminya.

Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan sebuah negara menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden. Isu ini mencuat pada Rabu, 11 November 2026, dan menjadi pemicu penelusuran sejarah negara-negara yang pernah mengalami kekosongan jabatan orang nomor dua.

Dalam catatan sejumlah sumber, kekosongan jabatan wakil presiden bisa terjadi karena pengunduran diri, kematian, atau wakil presiden naik menjadi presiden. Fenomena ini pernah terjadi di Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Argentina, Bolivia, Peru, dan Indonesia.

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Daftar Negara dengan Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Tujuh negara tercatat pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama masa pemerintahan, yakni Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Argentina, Bolivia, Peru, dan Indonesia. Penyebab serta lamanya kekosongan di setiap negara berbeda-beda.

Perbedaan tersebut bergantung pada aturan konstitusi masing-masing negara serta situasi politik yang dihadapi saat itu. Karena itu, pola kekosongan di satu negara tidak selalu dapat disamakan dengan negara lain.

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Kasus Amerika Serikat dan Brasil Tanpa Wakil Presiden

Di Amerika Serikat, John Tyler (1841-1845), Millard Fillmore (1850-1853), Andrew Johnson (1865-1869), dan Chester A. Arthur (1881-1885) menjalani sisa masa jabatan tanpa wakil presiden. Keempatnya naik menjadi presiden setelah pendahulunya meninggal dunia.

Menurut catatan sejarah Senat AS, kursi wakil presiden tetap kosong hingga masa jabatan berakhir. Mekanisme pengisian kekosongan baru diatur melalui Amandemen ke-25 Konstitusi AS yang diratifikasi pada 1967. Aturan itu memungkinkan presiden mengusulkan wakil presiden baru untuk mendapat persetujuan mayoritas kedua kamar Kongres.

Di Brasil, Floriano Peixoto menjadi presiden pada 1891 setelah Deodoro da Fonseca mengundurkan diri. Café Filho menggantikan Getúlio Vargas yang meninggal pada 1954, sedangkan José Sarney mengambil alih jabatan presiden pada 1985 setelah presiden terpilih Tancredo Neves meninggal sebelum dilantik.

Brasil juga mencatat pergantian lain. Itamar Franco menggantikan Fernando Collor pada 1992 setelah proses pemakzulan, dan Michel Temer naik menjadi presiden pada 2016 setelah Dilma Rousseff dimakzulkan. Dalam kasus-kasus tersebut, posisi wakil presiden yang ditinggalkan tidak langsung diisi selama sisa masa jabatan.

Kekosongan Wakil Presiden di Filipina, Argentina, dan Bolivia

Di Filipina, Carlos P. Garcia naik menjadi presiden pada Maret 1957 setelah Presiden Ramon Magsaysay meninggal akibat kecelakaan pesawat. Garcia sebelumnya menjabat wakil presiden, sehingga posisi tersebut kosong setelah ia mengambil alih kursi kepresidenan.

Kekosongan di Filipina berlangsung hingga pemilihan presiden dan wakil presiden pada November 1957. Garcia terpilih untuk masa jabatan penuh, sementara Diosdado Macapagal memenangkan pemilihan wakil presiden. Filipina dengan demikian mengalami kekosongan selama beberapa bulan pada 1957.

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Di Argentina, Carlos Álvarez mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 6 Oktober 2000 di tengah konflik politik dalam pemerintahan Presiden Fernando de la Rúa. Berbeda dengan sejumlah negara yang segera mengisi posisi tersebut, Argentina membiarkan kursi itu kosong hingga masa jabatan pemerintahan De la Rúa berakhir pada Desember 2001. Kekosongan tersebut berlangsung lebih dari satu tahun.

Bolivia mengalami situasi serupa. Carlos Mesa naik menjadi presiden pada Oktober 2003 setelah Presiden Gonzalo Sánchez de Lozada mengundurkan diri di tengah krisis politik. Karena Mesa sebelumnya menjabat wakil presiden, kursi orang nomor dua pemerintahan kosong setelah ia mengambil alih kepresidenan dan tidak diisi hingga Januari 2006. Mesa sendiri mengundurkan diri pada Juni 2005 sebelum masa jabatannya berakhir.

Peru dan Indonesia Pernah Alami Kekosongan Wapres

Peru juga pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden di tengah krisis politik. Pada Maret 2018, Wakil Presiden Martín Vizcarra naik menjadi presiden setelah Pedro Pablo Kuczynski mengundurkan diri, sementara jabatan wakil presiden kedua masih dipegang Mercedes Aráoz.

Situasi berubah setelah Mercedes Aráoz mengundurkan diri pada Oktober 2019. Peru tidak memiliki orang nomor dua pemerintahan hingga krisis politik kembali memuncak pada November 2020. Ketika Presiden Vizcarra diberhentikan oleh Kongres, Ketua Kongres Manuel Merino mengambil alih jabatan presiden melalui mekanisme suksesi konstitusional.

Indonesia juga pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden dalam waktu panjang. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 1 Desember 1956 di tengah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.