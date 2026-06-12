Rencana Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta: Massa Akan Padati Patung Kuda

Ribuan mahasiswa dari berbagai BEM se-Indonesia akan menggelar aksi demo di Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026, menuntut penurunan harga bahan pokok dan perbaikan pendidikan. Potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda , Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 12 Juni 2026. Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia.

Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki sistem pendidikan. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Anandaku Dimas Rumi, menyatakan bahwa seluruh BEM fakultas di UI akan ikut serta. Selain UI, sejumlah universitas lain seperti IPB, PNJ, Universitas Pancasila, dan Gunadarma juga turun ke jalan. Aksi ini diprediksi akan menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan MH Thamrin, Bundaran HI, dan Jalan Medan Merdeka Utara.

Pihak kepolisian telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan. Para demonstran akan berjalan kaki dari titik kumpul menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan. Suasana di sepanjang jalan terlihat ramai dengan poster dan atribut kampus.

Mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Lalu lintas di sekitar Monas dan Harmoni diperkirakan tersendat hingga siang hari. Warga yang akan melintas disarankan mencari jalur alternatif.

Selain itu, kegiatan belajar mengajar di beberapa kampus diliburkan untuk memfasilitasi partisipasi mahasiswa. Dalam pidato singkatnya, Dimas menegaskan bahwa aksi ini damai dan tertib. Ia berharap pemerintah mendengar suara mahasiswa. Demonstrasi serupa juga direncanakan di kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Namun, fokus utama tetap di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Para mahasiswa berkomitmen untuk tetap beraksi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga mengkritik penanganan pandemi yang dinilai lamban. Isu-isu lain seperti korupsi dan kesenjangan sosial juga turut disuarakan.

Aksi hari ini merupakan yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Diharapkan tidak terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat. Semua pihak berharap aksi berjalan aman dan kondusif. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Informasi terkini dapat diakses melalui media sosial resmi BEM. Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah segera merespon tuntutan rakyat. Para mahasiswa sebagai agen perubahan terus mengawal kebijakan publik. Mereka siap turun ke jalan lagi jika tuntutan tidak diindahkan. Semoga aksi ini membawa dampak positif bagi bangsa





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Demo Mahasiswa Patung Kuda BEM Se-Indonesia Kemacetan Jakarta Tuntutan Mahasiswa

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