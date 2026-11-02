Rencana Baru Pembiayaan JKN Desil 1-8 Dibagi Pusat Daerah Provinsi

Kementerian Sosial rancang skema baru PBI-JKN membagi beban iuran BPJS Kesehatan berdasarkan desil. Pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi berbagi tanggung jawab pembiayaan bagi warga.

Kementerian Sosial tengah merancang skema pembiayaan baru untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional yang melibatkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah, dan provinsi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa rancangan tersebut ditujukan untuk sistem Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JKN. Target utama dari inisiatif strategis ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam kelompok desil satu hingga delapan berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka.

Mekanisme Pembagian Beban Iuran BPJS

Desil satu hingga empat yang mencakup sekitar 40 persen penduduk terbawah atau diperkirakan berjumlah 140 juta jiwa akan tetap memperoleh bantuan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui skema PBI yang sudah ada. Untuk kelompok masyarakat di desil lima dan enam, pemerintah kabupaten atau kota akan ditugaskan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pembiayaan iuran jaminan kesehatan mereka. Sementara itu, pemerintah provinsi akan mengintervensi dan menanggung iuran bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil tujuh dan delapan. Pembagian beban ini dirancang secara spesifik agar cakupan perlindungan kesehatan pemerintah dapat merata hingga ke lapisan masyarakat yang lebih luas.

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Pertimbangan Peserta Aktif dan Pekerja

Skema pembiayaan baru ini tidak serta merta membebani seluruh anggaran pemerintah untuk setiap orang dalam kelompok desil satu hingga delapan karena pemerintah memperhitungkan status kepesertaan yang sudah ada. Sebagian penduduk dalam kategori desil satu hingga empat mungkin sudah bekerja di perusahaan yang memiliki kewajiban resmi untuk membayarkan iuran jaminan kesehatan bagi para pekerjanya melalui BPJS Kesehatan. Dalam situasi tersebut, perusahaan tempat individu tersebut bekerja lah yang bertanggung jawab membayar iuran, bukan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Gus Ipul menegaskan bahwa kondisi kepesertaan melalui perusahaan ini harus diperhitungkan secara matang agar jumlah penerima bantuan langsung dari APBN dapat ditentukan dengan presisi yang lebih akurat.

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Koordinasi Kementerian Terkait

Proses pemetaan dan finalisasi skema pembiayaan ini masih memerlukan tahap pematangan lebih lanjut melalui serangkaian simulasi bersama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN akan menjadi instrumen kunci yang digunakan untuk memverifikasi tingkat kesejahteraan keluarga sebelum keputusan final diambil. Pemetaan berbasis desil ini memungkinkan pemerintah untuk membagi bentuk intervensi bantuan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di masing-masing daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta perusahaan.

Dampak Jangka Panjang JKN

Implementasi skema pembiayaan baru ini diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi lapisan masyarakat yang sebelumnya mungkin kurang terjangkau oleh sistem PBI konvensional. Dengan membagi beban keuangan antara pusat, daerah, dan perusahaan, pemerintah bertujuan menciptakan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan adil. Masyarakat pada desil satu hingga delapan diharapkan dapat merasa lebih terlindungi oleh jaminan kesehatan yang menyeluruh termasuk bagi mereka yang telah berstatus sebagai pekerja formal. Rancangan ini menandai langkah signifikan dalam reformasi struktur pendanaan program jaminan sosial nasional di Indonesia.