Manchester United dan Aston Villa bermain imbang 4-4 dalam laga dramatis Liga Inggris. Tuan rumah bangkit di menit akhir setelah tertinggal 0-4.

Pertandingan Liga Premier Inggris pada Minggu malam di Stadion Old Trafford berakhir dengan skenario dramatis yang tak terduga antara tuan rumah Manchester United dan Aston Villa. Kedua tim akhirnya berbagi poin dengan hasil imbang skor akhir 4-4 dalam laga yang menjadi penutup pekan kesepuluh kompetisi musim ini. Peristiwa ini mencatatkan satu dari empat gol termarah di sejarah divisi teratas sepak bola Inggris.

Dominasi Awal Aston Villa di Menit Pertama

Aston Villa memulai pertandingan dengan tekanan yang sangat tinggi dan berhasil mengambil keuntungan besar dalam empat menit awal. Alison Edward membuka skor pada menit pertama lewat tendangan dari dalam kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Man United Senne Lammens. Keunggulan tersebut segera bertambah saat Nicolas Jackson memanfaatkan kesalahan serius dari Lammens di menit keempat.

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Skor 0-2 tersebut menciptakan kejut besar bagi para pendukung yang hadir di tribun Old Trafford. Manchester United tampak kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari tamu yang datang dengan strategi agresif. Kondisi ini memaksa skuad Sir Jim Ratcliffe untuk segera mencari jalan keluar agar tidak semakin terpuruk di kandang sendiri.

Respons Cepat Bruno Fernandes dan Youri Tielemans

Manchester United mencoba bangkit dari keterpurukan dengan meningkatkan intensitas permainan mereka. Bruno Fernandes berhasil menurunkan deficit di menit ke-16 melalui tendangan penalti. Keputusan wasmi memberikan bola mati tersebut akibat Matheus Cunha dijatuhkan di area pelanggar. Gol ini memberikan dorongan moral penting bagi para pemain United.

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Youri Tielemans kemudian menambahkan gol kedua di menit ke-44 untuk menyamakan kedudukan di babak pertama. Manchester United berhasil mengimbangi langkah Aston Villa sebelum peluit panjang berbunyi. Skor 2-2 di tengah waktu ini menunjukkan bahwa tuan rumah mampu kembali menemukan ritme permainan mereka di Stadion Old Trafford.

Kekacauan Kembali di Awal Babak Kedua

Babak kedua dimulai dengan skenario yang serupa dengan awal pertandingan. Aston Villa kembali menunjukkan dominasi di menit-menit awal dengan mencetak dua gol cepat. John McGinn memanfaatkan kesalahan fatal Diogo Dalot untuk mencetak gol ketiga di menit ke-48 via penalti.

Leon Goretzka menambah kerugian Man United di menit ke-53. Bek Leny Yoro melakukan kesalahan fatal dengan menghalau bola kepalanya sendiri hingga membentur mistar dan memantul ke kaki Goretzla yang memasukkan bola dengan mudah. Manchester United gagal merebut kembali inisiatif yang sempat mereka kuasai di babak pertama.

Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu Ubah Nasib

Di detik-detik akhir pertandingan, Manchester United menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Joshua Zirkzee, pemain pengganti, berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-90 plus 2. Ia menyantap umpan mendatar dari Patrick Dorgu dengan sentuhan pertama yang presisi. Gol ini memicu semangat baru bagi para pemain United.

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Tekanan dari United akhirnya berbuah saat Bruno Fernandes mengeksekusi tendangan sudut di menit ke-90 plus 6. Patrick Dorgu mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan kepala. Manchester United menyelesaikan remontada mereka dengan hasil imbang 4-4 di Stadion Old Trafford. Skor ini menambah frustrasi bagi para pendukung yang memprotes manajemen klub.

Konteks Protes dan Posisi Klasemen Saat Ini

Sebelum pertandingan, para suporter Manchester United menggelar protes di sekitar stadion. Mereka membentangkan spanduk yang menuntut perubahan manajemen klub alih-alih pembangunan stadion baru. Balon berwarna hijau dan kuning diluncurkan sebagai simbol kemarahan atas performa tim yang menurun.

Hasil imbang ini membuat Manchester United tertahan di peringkat kedelapan belas dengan total delapan poin. Tim hanya mencatat satu kemenangan musim ini yaitu saat mengalahkan Ipswich Town di pekan kedua. Performa ini mengulangi momen dramatis saat mereka mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions baru-baru ini.