Remaja Hilang Terseret Arus Ciliwung Ditemukan di Muara Angke

Setelah pencarian selama dua hari, jasad AG (11) ditemukan di Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara. Selain itu, berita mengenai keterlambatan pembayaran upah tenaga honorer di Jawa Barat, ramalan zodiak, isu politik, dan kasus dugaan malpraktik juga menjadi sorotan.

Upaya pencarian intensif terhadap seorang remaja berinisial AG (11) yang hilang terseret arus Sungai Ciliwung sejak Selasa (21/4) akhirnya membuahkan hasil. Tim gabungan menemukan jasad korban terseret arus Sungai Ciliwung , Jakarta Timur pada Selasa (21/4) dan ditemukan di Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (23/4).

Setelah dua hari proses pencarian yang melelahkan, jasad AG ditemukan jauh dari titik awal kejadian di Jalan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara. Pihak kepolisian menyatakan bahwa jenazah akan segera diserahkan kepada pihak keluarga. Penemuan ini menjadi akhir dari pencarian yang penuh harap dan cemas bagi keluarga serta tim yang terlibat. Kondisi arus Sungai Ciliwung yang deras dan luasnya area pencarian menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan.

Namun, dedikasi dan kerja keras mereka tidak sia-sia, dan akhirnya korban dapat ditemukan. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi yang cukup jauh dari lokasi awal kejadian, menunjukkan kuatnya arus sungai yang membawa korban sejauh itu. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa jenazah yang ditemukan adalah benar AG, remaja yang hilang tersebut. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Lebih lanjut, Ardhie menjelaskan bahwa penemuan ini merupakan hasil kerja keras personel Basarnas dan Tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran sungai secara konsisten.

“Jasad korban ditemukan di wilayah perairan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara setelah dilakukan pencarian,” ujarnya. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menjelaskan bahwa sebelum dipulangkan ke rumah duka, jasad korban terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menggunakan ambulans untuk keperluan visum. Proses pencarian pada hari terakhir ini melibatkan penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Kali Ciliwung serta pemantauan visual lewat jalur darat dengan radius mencapai 13 KM dari lokasi awal tenggelamnya korban.

Penyisiran dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi kemungkinan korban lainnya. Selain itu, tim SAR juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tambahan yang mungkin membantu dalam proses pencarian. Visum dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban dan memberikan informasi yang akurat kepada pihak keluarga. Kementerian Kesehatan juga memberikan dukungan dalam proses penanganan jenazah dan memberikan bantuan psikologis kepada keluarga korban.

Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di dekat sungai, terutama saat musim hujan dan arus sungai deras. Selain berita tentang pencarian remaja yang hilang, terdapat beberapa isu lain yang menjadi sorotan. Sebanyak 3.823 tenaga honorer di Jawa Barat, mulai dari guru hingga staf tata usaha, belum menerima upah mereka untuk bulan Maret dan April 2026. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi para tenaga honorer yang sangat bergantung pada upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah daerah Jawa Barat diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa upah para tenaga honorer dapat dibayarkan tepat waktu. Selain itu, ramalan keuangan zodiak untuk tanggal 25 April 2026 juga menjadi perhatian, dengan prediksi peluang cuan bagi Gemini dan Libra, serta kemandirian finansial bagi Aries. Di sisi politik, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menanggapi klaim Jusuf Kalla (JK) mengenai jasanya dalam mengangkat Jokowi menjadi Presiden.

Kasus dugaan malpraktik yang dialami seorang pasien bernama Mimi Maisyarah (48) di RS Muhammadiyah Medan juga menjadi perhatian serius, dan Kementerian Kesehatan telah angkat bicara. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara bahkan telah melaporkan Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, atas dugaan penyebaran berita bohong mengenai swasembada pangan. Berbagai isu ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara, dan membutuhkan perhatian serta solusi yang komprehensif





