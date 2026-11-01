Remaja 14 Tahun Serahkan Diri usai Pakai Foto Bradley Lowery

Remaja 14 tahun menyerahkan diri ke polisi karena mempermalukan suporter Sunderland dengan foto mendiang Bradley Lowery saat laga Coventry versus Sunderland.

Seorang suporter Coventry City berusia 14 tahun telah menyerahkan diri kepada polisi setelah menggunakan foto mendiang Bradley Lowery untuk mengejek suporter Sunderland dalam laga Premier League pada Sabtu di Coventry Building Society Arena. Ibu Bradley, Gemma Lowery, menyebut tindakan itu memilukan, tetapi meminta orang-orang agar tidak melampiaskan kebencian kepada anak tersebut, yang kini seusia dengan Bradley seandainya ia masih hidup. Video insiden yang terjadi saat Coventry menang 3-1 atas Sunderland di Coventry Building Society Arena menjadi viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang remaja mengejek suporter di tribune tim tamu dengan menunjuk foto Lowery di ponselnya.

Bradley Lowery adalah seorang pendukung muda Sunderland yang meninggal akibat neuroblastoma stadium empat, jenis kanker langka dan agresif, pada 2017 saat berusia enam tahun. Ia menjadi maskot klub dan menjalin kedekatan dengan penyerang Sunderland saat itu, Jermain Defoe. Keluarganya menggalang dana sebesar £1,3 juta untuk pengobatan yang hanya tersedia di Amerika Serikat. Kasus ini memicu reaksi keras dari publik dan pihak berwenang karena melibatkan ingatan anak yang wafat akibat penyakit ganas.

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Respon Cepat Klub dan Kepolisian

Coventry segera merespons setelah mengetahui video tersebut dan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden yang terjadi. Klub menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya video yang beredar di media sosial terkait insiden dalam pertandingan Premier League mereka melawan Sunderland. Mereka menegaskan bahwa klub tidak menoleransi perilaku ofensif dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait untuk menentukan langkah yang tepat dalam menindaklanjuti masalah ini.

Kepolisian West Midlands kemudian mengonfirmasi bahwa remaja itu telah menyerahkan diri atas dugaan pelanggaran terkait insiden tersebut. Mereka menyebut bahwa penyelidikan menyeluruh telah dimulai setelah mengetahui adanya video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan insiden dalam pertandingan Premier League Coventry City melawan Sunderland kemarin sore pada 31 Oktober. Polisi berkomitmen untuk berbicara dengan tersangka pada waktunya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

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Spokesperson kepolisian menyatakan bahwa mereka memahami kesedihan dan kemarahan yang ditimbulkan video ini di masyarakat dan pada keluarga korban. Petugas mereka terus memberi keluarga informasi terbaru tentang perkembangan penyelidikan serta bekerja sama erat dengan kedua klub sepakbola, Coventry City dan Sunderland, untuk menangani kasus ini secara profesional dan sensitif.

Permintaan Berhenti Menjatuhkan Remaja

Gemma Lowery, yang turut mendirikan Bradley Lowery Foundation pada Agustus 2017 untuk membantu keluarga menggalang dana bagi pengobatan atau peralatan yang tidak ditanggung NHS, menanggapi insiden itu melalui halaman yayasan tersebut. Ia menyampaikan bahwa putra yang tercinta pantas dikenang dengan kasih sayang, bukan kebencian. Sebagai ibu Bradley, hati saya hancur, apalagi itu salah satu foto Bradley yang paling saya sukai. Lihat saja senyumnya yang cerah di foto tersebut.

Ia mengingatkan bahwa momen-momen bahagia bersama Bradley sangat berharga karena jarang terjadi mengingat kondisi kesehatannya. Gemma menyebut bahwa sebagian besar hidup Bradley yang singkat dihabiskan untuk melawan kanker dan menjalani pengobatan yang seharusnya tidak perlu dihadapi anak mana pun. Melihat kenangan seindah itu digunakan dengan cara yang begitu kejam sungguh menyakitkan hati bagi keluarga yang ditinggalkan.

Gemma menekankan bahwa keluarganya adalah pencinta sepakbola yang mengikuti Sunderland dalam laga kandang maupun tandang sepanjang tahun. Ia tidak keberatan dengan saling ledek dalam sepakbola, tetapi mengejek anak yang meninggal akibat kanker tentu bukan gurauan yang boleh dipandang remeh. Ia berharap klub mengambil tindakan yang tepat dan keluarga remaja itu membantunya memahami betapa menyakitkan tindakannya terhadap orang lain.

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Kemungkinan Tindakan Hukum dan Pelajaran

Gemma kemudian mengatakan Kepolisian West Midlands telah memberitahunya bahwa remaja itu berada dalam tahanan. Ia juga diberi tahu bahwa ia baru berusia 14 tahun, sama seperti usia Bradley sekarang seandainya ia masih bersama kami. Karena itu, ia sungguh ingin mendesak semua orang agar tidak bertindak sendiri atau melampiaskan kebencian, ancaman, maupun kekerasan kepada remaja ini atau keluarganya, meskipun tindakan anak tersebut sangat mengecewakan.

Ia menegaskan bahwa remaja tersebut masih anak-anak dan butuh bimbingan. Polisi dan Coventry City Football Club akan berbicara dengannya secara resmi. Gemma berharap itu cukup untuk membuatnya memahami keseriusan tindakannya dan dampak menghancurkan yang dapat ditimbulkan oleh perkataan dan tindakan seperti ini terhadap keluarga dan teman-teman yang berduka.

Ia tidak ingin kebencian dibalas dengan kebencian karena itu bukan nilai yang dipegang Bradley, dan tentu bukan sesuatu yang diinginkannya atas nama putra almarhumnya. Gemma hanya berharap remaja ini mendapat pelajaran yang sangat penting dari semua ini dan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang begitu kejam lagi di masa mendatang. Terima kasih kepada semua orang yang telah membela Bradley dan menunjukkan begitu banyak kasih sayang kepada mereka yang ditinggalkan.