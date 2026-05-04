Remaja 13 Tahun Meninggal Terserempet KRL di Bukit Duri, Jakarta Selatan

Seorang remaja berusia 13 tahun berinisial IPS meninggal dunia setelah terserempet kereta rel listrik (KRL) di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak bermain di area berbahaya seperti jalur rel kereta api.

Tragedi memilukan terjadi di kawasan Bukit Duri , Tebet , Jakarta Selatan pada Minggu malam, 3 Mei 2026, ketika seorang remaja berusia 13 tahun dengan inisial IPS kehilangan nyawanya setelah terserempet kereta rel listrik ( KRL ).

Kejadian naas ini menambah daftar panjang kecelakaan yang melibatkan jalur kereta api dan mengingatkan kembali akan pentingnya keselamatan, terutama bagi anak-anak. Menurut keterangan dari Kapolsek Tebet, AKP Ischak, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, korban sedang berada di dekat jalur rel di kawasan Bukit Duri ketika sebuah KRL melaju dari arah Kota Tua menuju Bogor.

KRL yang melaju dengan kecepatan tinggi tersebut tidak dapat menghindari korban yang berada di area tersebut, mengakibatkan remaja malang itu terserempet dan mengalami luka-luka parah. Tim penyelamat segera berupaya memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian, namun sayangnya, luka yang diderita korban terlalu berat untuk diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Identitas korban telah diketahui, yaitu seorang remaja laki-laki berinisial IPS yang merupakan warga Jalan Manyar II, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum kejadian tragis ini, diketahui bahwa sejumlah anak-anak sedang berkumpul dan melakukan aktivitas di sekitar pinggir rel kereta api. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan orang tua dan kesadaran akan bahaya yang mengintai di area tersebut.

Kapolsek Tebet menekankan bahwa area sekitar rel kereta api merupakan zona berbahaya dan tidak seharusnya dijadikan tempat bermain atau berkumpul, terutama bagi anak-anak. Kepadatan lalu lintas KRL yang tinggi dan kecepatan kereta yang tidak dapat diprediksi menjadi faktor utama risiko kecelakaan di area tersebut. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini.

Selain itu, polisi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka dan memastikan mereka tidak bermain di area berbahaya seperti jalur rel kereta api. Kesadaran akan bahaya dan tindakan pencegahan yang tepat merupakan kunci untuk menghindari tragedi serupa di masa depan. Insiden ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi semua pihak akan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain, terutama di lingkungan yang berpotensi berbahaya.

Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya bermain di sekitar rel kereta api. Pemasangan rambu-rambu peringatan yang jelas dan pengetatan pengawasan di area rawan kecelakaan juga perlu dilakukan. Selain itu, peran aktif dari masyarakat sekitar juga sangat penting dalam menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan meningkatkan kesadaran dan kerjasama, diharapkan tragedi serupa tidak akan terulang kembali.

Keluarga korban tentu saja sedang merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan putra mereka. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga diharapkan dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga korban. Kejadian ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem keamanan di sekitar jalur kereta api dan mencari solusi yang komprehensif untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan.

Keselamatan adalah prioritas utama dan harus menjadi perhatian bersama bagi semua pihak





