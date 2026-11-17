Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon memicu penolakan dari tokoh adat Badui yang meminta kajian ilmiah mendalam sebelum rencana itu dijalankan.

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan terhadap strategi konservasi jangka panjang hingga penolakan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil. Badak Jawa termasuk salah satu satwa paling langka dan terancam punah di dunia, sehingga setiap rencana yang menyangkut habitatnya mendapat perhatian serius.

Usulan relokasi disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam kegiatan media briefing menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Gagasan tersebut kemudian dikritik oleh tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Jaro Oom, yang meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru merealisasikannya.

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Alasan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Hashim Djojohadikusumo menilai seluruh populasi Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, kondisi yang menyimpan risiko besar apabila terjadi bencana alam. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang masih tersisa, sehingga keberlangsungan spesies Rhinoceros sondaicus sangat bergantung pada keamanan kawasan konservasi tersebut.

Ancaman yang disebut Hashim meliputi gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Menurut Hashim, apabila bencana besar berdampak langsung terhadap kawasan Ujung Kulon, seluruh populasi Badak Jawa dapat menghadapi ancaman serius secara bersamaan.

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Dari sinilah muncul gagasan untuk mengembangkan habitat kedua di luar Ujung Kulon. Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa disebut sebagai salah satu kawasan yang berpotensi untuk dikaji sebagai lokasi alternatif.

Penolakan Tokoh Adat Badui dan Pemerintah Daerah

Jaro Oom menilai rencana relokasi harus terlebih dahulu melalui penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam. Ia menegaskan langkah itu penting agar upaya perlindungan satwa langka tidak justru menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa. Pernyataan tersebut disampaikan Jaro Oom saat dihubungi di Lebak pada Senin (17/11), dikutip dari Antara.

Jaro Oom menyatakan masyarakat Badui pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Menurutnya, populasi satwa tersebut berada dalam kondisi terancam punah sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk masyarakat Banten.

Jaro Oom juga meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Kabupaten Pandeglang. Ia menilai satwa tersebut merupakan salah satu ikon Kabupaten Pandeglang, dan pemindahannya berpotensi menghilangkan salah satu identitas penting daerah yang telah melekat dengan kawasan Ujung Kulon.

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Dampak Relokasi dan Kawasan Habitat Ujung Kulon

Jaro Oom menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon memiliki karakteristik lingkungan yang mendukung kebutuhan hidup Badak Jawa, mulai dari ketersediaan pakan alami, rawa-rawa, hingga kubangan. Karena itu, ia berharap pemerintah tetap mempertahankan Badak Jawa di ekosistem aslinya di TNUK.

Menurut Jaro Oom, setiap rencana pemindahan harus benar-benar mempertimbangkan kesesuaian habitat dan keselamatan satwa. Ia menilai keberadaan Badak Jawa bukan sekadar kekayaan keanekaragaman hayati, melainkan juga kebanggaan daerah yang harus dijaga keberlangsungannya bagi masyarakat Banten.

Wacana relokasi ini sebelumnya mencuat karena kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Badak Jawa di TNUK. Kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat dinilai perlu menyeimbangkan aspek pelestarian satwa dengan dampaknya terhadap ikon daerah yang sudah dikenal luas.